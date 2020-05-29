Энергетики компании «Россети Московский регион» обеспечат более 1400 кВт мощности для электроснабжения трех пожарных депо в Троицком и Новомосковском административных округах в 2020 году.

Новые пожарные части обеспечат безопасность населения в строящихся жилых микрорайонах ТиНАО и позволят оперативно реагировать пожарно-спасательным подразделениям в случае возникновения пожаров или происшествий.

Для пожарного депо в поселении Марушкинское энергетики уже выполнили комплекс мероприятий в рамках технологического присоединения и подали 502 кВт мощности. Для обеспечения 480 кВт пожарному депо в деревне Никульское поселения Рязановское энергетики также полностью выполнили со своей стороны необходимые мероприятия и подали напряжение на трансформаторные подстанции (ТП). После выполнения технических условий со стороны заказчика объект будет электрифицирован. Кроме строительства двух ТП с трансформаторами мощностью 400 кВА каждый, энергетики проложили более двух километров кабельных линий (КЛ) 10 кВ и реконструировали две ячейки в распределительной подстанции.

Для пожарного депо в поселении Филимонковское энергетикам предстоит построить две ТП с двумя трансформаторами мощностью 630 кВА каждый, а также провести работы по реконструкции существующей КЛ и строительству двух новых. Общая протяженность кабельных линий составит 1,4 км.

Все строительно-монтажные работы осуществляются в строгом соответствии с санитарными требованиями, которые предъявляются с целью ограничения распространения коронавирусной инфекции. Энергетики обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, очками - во время работы неукоснительно соблюдаются санитарные нормы и социальная дистанция.

В ходе работ по технологическому присоединению энергетики компании «Россети Московский регион» ранее обеспечили мощности пожарным депо в поселениях Московский, Михайлово-Ярцевское, Щербинке, Щапово, Кленовское, Киевский.