С начала 2020 года энергетики тверского филиала «Россети Центр» выполнили 1074 договора на подключение к электрическим сетям. Их суммарная мощность составила более 18 МВт. Тверьэнерго продолжает выполнять работы по технологическому присоединению потребителей и в период сложной эпидемиологической обстановки в стране.

Одним из значимых для экономического и промышленного потенциала региона стало подключение дополнительного оборудования научно-производственного объединения «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина.

НПО «Алмаз» - одно из самых успешных предприятий оборонно-промышленного комплекса России, признанный во всём мире лидер в области разработки новейших зенитных ракетных систем противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны.

Для присоединения оборудования оборонного комплекса тверским филиалом «Россети Центр» была произведена реконструкция трех питающих центров. Так, на ПС 35/10 кВ «Дмитрова Гора» энергетики провели монтаж автоматики разгрузки с установкой микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики. На воздушной линии 35 кВ «ЗМИ-Плоски» с отпайкой на ПС 35/10 кВ «Энергетик» была выполнена замена оборудования релейной защиты на РЗА на микропроцессорной базе. На этом же участке энергетики заменили выносные трансформаторы тока.

Также в период действия в стране и тверском регионе ограничительных мер филиалом «Россети Центр Тверьэнерго» были подключены к электрическим сетям энергоустановки НП «Международная Академия вертолетного спорта» в Конаковском районе. Технологическое присоединение энергооборудования, выполненное энергетиками Тверьэнерго, обеспечит электроснабжение рыбоводческого хозяйства для организации досуга посетителей «МАВС».

Ещё одним объектом социального значения, подключенным Тверьэнерго в апреле, стала промзона аэропорта «Змеёво» авиакомпании «Конверс Авиа» в Калининском районе. Вертодром «Змеево» - это единственный в Тверской области вертодром гражданской авиации. В настоящее время развитию инфраструктуры аэропорта уделяется большое внимание. Тверским филиалом «Россети Центр» обеспечено электроснабжение по первой категории надежности, благодаря чему вертолётная площадка может принимать и отправлять вертолёты всех типов днём и ночью. Здесь базируется Тверское авиационное звено ФГБУ «Жуковский АСЦ МЧС России». Вместе с врачами санавиации областной клинической больницы сотрудники МЧС России посменно несут круглосуточное дежурство. Помимо оказания помощи в транспортировке тяжелобольных и пострадавших авиазвено МЧС занимается мониторингом пожароопасной обстановки в Тверской области.

«До конца года Тверьэнерго обеспечит электроэнергией ещё порядка 2400 объектов суммарной мощностью более 52 МВт. – отмечает первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Александр Пилюгин. - Мы и в дальнейшем планируем в полной мере удовлетворять растущие потребности региона в новых энергомощностях, особое внимание уделяя объектам социального значения. А технологическое присоединение потребителей малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего в условиях сложной эпидемиологической ситуации в стране, позволит сохранить финансовую стабильность и обеспечит поддержку экономической инфраструктуры Тверской области».