Энергетики компании «Россети Урал» - «Екатеринбург» (новый бренд АО «ЕЭСК») приняли на обслуживание объекты электросетевого комплекса, расположенного на территории Академического района Екатеринбурга. Собственник электрохозяйства строящегося административного района доверил обслуживание своих сетей энергетикам Группы компаний «Россети».

В рамках договора екатеринбургское подразделение компании «Россети Урал» берет на себя обязательства по проведению целого комплекса мероприятий для обеспечения бесперебойного режима работы электротехнического оборудования. Энергетики приняли на техобслуживание 57 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 120,4 км линий электропередачи 0,4-20 кВ.

Данный шаг со стороны энергетиков ПАО «Россети» продиктован технической политикой компании, направленной на создание единого электросетевого пространства и повышение управляемости электросетевыми объектами на территории столицы Урала.

«Учитывая тот факт, что распределительная сеть жилого района Академический запитана от подстанций «Россети Урал- «Екатеринбург», то эксплуатация всей распределительной электросетевой инфраструктуры нашими специалистами, является технически верным шагом. Наличие необходимой материальной базы и профессиональных кадров с многолетним опытом позволит нашей компании обеспечить надежность работы принятых в эксплуатацию объектов», - подчеркивает директор компании «Россети Урал»-«Екатеринбург Андрей Мельников.

В зоне обслуживания нового для энергетиков района располагаются социально значимые объекты – в районе построено четыре школы, возводится еще одна, также сдано 11 детских садов, еще один строится. Проектируется поликлиника для взрослых и новые дошкольные учреждения, Дворец дзюдо и другие объекты. На сегодня в районе проживает более 70 тысяч человек. Площадь Академического составляет 1300 га. Академический должен стать восьмым районом к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Напомним, что реализация проекта комплексного освоения территории «Академический» предполагает возведение 9 миллионов квадратных метров жилья, создание социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры. В общей сложности в Академическом районе будет проживать 325 тысяч человек.

К обслуживанию электросетевой инфраструктуры компания «Россети Урал»-«Екатеринбург» приступила с начала мая 2020 года. По вопросам электроснабжения всегда готовы проконсультировать по телефону Единого центра поддержки клиентов «Россети Урал» 8-800-2501-220 (бесплатный и круглосуточный).