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Модернизация

Стартовали ремонтные работы на подстанции 110/35/10 кВ "Алгайская"

Энергетики Заволжского производственного отделения филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Саратовские сети» приступили к ремонту подстанции (ПС) 110/35/10 кВ «Алгайская».

Центр питания обеспечивает электроснабжение районного центра – села Александров Гай и более 60 поселков и хуторов, в которых проживает около 14 тысяч человек. Среди объектов социальной инфраструктуры села: районная больница, школы, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и детско-юношеская спортивная школа. Через подстанцию проходит воздушная линия электропередачи ВЛ 110 кВ на ПС110/10 «Компрессорная», которая, в свою очередь, снабжает электроэнергией объекты газотранспортной инфраструктуры. Еще одним важным потребителем является ОАО «РЖД».

Энергетикам предстоит отремонтировать короткозамыкатель и отделитель 110 кВ, разъединители 110 и 35 кВ, выключатели 35 и 10 кВ, секции шин 35 кВ, комплектное распределительное устройство, трансформаторы собственных нужд.

Работы на подстанции ведутся в соответствии с ремонтной программой «Россети Волга» – комплекса мероприятий, направленного на обеспечение устойчивой работы электрических сетей в предстоящий осенне-зимний период 2020-2021 годов.

Ремонт ПС 110/35/10 «Алгайская» позволит повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, а также безопасность обслуживающего персонала, продлит жизненный цикл электросетевого оборудования.

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Компания: Россети Волга

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