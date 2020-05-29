Увеличиваем гарантию на модульное оборудование IEK® до 10 лет!

Пятый дайджест Ассоциации "Электрокабель"
29 мая 2020, 09:45
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
IEK GROUP увеличивает гарантию на модульное оборудование IEK®!
|Название оборудования
|Новый срок гарантии
|Автоматические выключатели ВА47-29, ВА47-60, ВА47-100, ВА47-150
|10 лет
|Выключатели дифференциальные ВД1-63 (ПЗВ)
|10 лет
|Дифференциальные автоматы АД, АВДТ
|7 лет
|Выключатели нагрузки ВН-32
|10 лет
|Выключатели-разъединители трехпозиционные ВРТ-63
|7 лет
|Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1
|7 лет
|Контакторы модульные КМ
|7 лет
|Другие дополнительные устройства модульной серии
|7 лет
Новые сроки гарантии применяются на продукцию с 2018 года изготовления.
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