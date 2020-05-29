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Компании

Увеличиваем гарантию на модульное оборудование IEK® до 10 лет!

Увеличиваем гарантию на модульное оборудование IEK® до 10 лет!

29 мая 2020, 09:45
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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IEK GROUP увеличивает гарантию на модульное оборудование IEK®!

Название оборудования Новый срок гарантии
Автоматические выключатели ВА47-29, ВА47-60, ВА47-100, ВА47-150 10 лет
Выключатели дифференциальные ВД1-63 (ПЗВ) 10 лет
Дифференциальные автоматы АД, АВДТ 7 лет
Выключатели нагрузки ВН-32 10 лет
Выключатели-разъединители трехпозиционные ВРТ-63 7 лет
Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1 7 лет
Контакторы модульные КМ 7 лет
Другие дополнительные устройства модульной серии 7 лет

Новые сроки гарантии применяются на продукцию с 2018 года изготовления.

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