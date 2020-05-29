Промышленную продукцию для сейсмостойких зданий будут производить в ОЭЗ «Моглино». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

«Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, наблюдательный совет «Моглино» продолжает работу в плановом режиме, - отметил Михаил Ведерников. – Мы активно привлекаем потенциальных инвесторов в ОЭЗ, создаём условия для комфортной и эффективной работы».

Михаил Ведерников также добавил, что предполагается строительство завода по производству промышленной продукции для сейсмостойких зданий и сооружений.

«Такая продукция на территории России не выпускается, поставщиками выступают только зарубежные производители», - добавил глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что завод планируется запустить в три этапа с полным выходом на проектную мощность через четыре года. Объём инвестиций составит около 120 млн рублей.