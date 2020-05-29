В текущем году в Сочи планируется провести капитальный ремонт 113-ти многоквартирных домов. Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, на эти цели выделили уже свыше 420 млн рублей. Средства будут направлены на замену лифтового оборудования, инженерных коммуникаций, а также на кровельные работы. Всего планируется более двухсот видов работ.

Директор МКУ «Управление капитального ремонта» Артем Казаковцев отметил, что в 51 доме уже полностью заменили лифтовое оборудование. 125 единиц техники ввели в эксплуатацию. Остальные работы продолжаются. Менять кровлю в доме по улице Тургенева, 6 строители начнут уже в июне. Также в четырехэтажном здании по улице Роз, 48 полностью реконструируют систему отопления и заменят электропроводку. По адресу Гагарина, 42 уже заменены силовые кабели и оборудование в щитовой, также проведено новое освещение во дворе. Руководитель подрядной организации Сергей Жилей отметил, что в ближайшее время старый шифер заменят на металлический профнастил.

Капитальный ремонт идет по графику. Завершить все работы планируют до 15 октября.