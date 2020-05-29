Пятый дайджест Ассоциации "Электрокабель"
29 мая 2020, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
В Новоспасском районе Ульяновской области построят новый микрорайон с крупнейшим в регионе образовательным комплексом. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе правительства региона, уточнив, что строительство микрорайона уже началось.
По данным пресс-службы, новый микрорайон «Южное-2» будет располагаться в поселке Новоспасское. Реализовать проект планируется до 2023 года. Часть построенных квартир предоставят работникам бюджетной сферы и детям-сиротам. Ранее в поселке появились новые скверы, парки и пляжные зоны. Было построено несколько спорткомплексов.
В ведомстве отметили, что кроме строительства домов предполагается развитие инфраструктуры района. В частности, проектом предусмотрено возведения школы на 800 мест, детского сада на 260 мест и бассейна.
Ранее «СГ» сообщала, что в Ульяновской области создали корпорацию развития строительства и инфраструктурных проектов, которая объединит подведомственные учреждения.
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