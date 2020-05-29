Лицензия пролонгирована на основании уже ранее выданной, которая позволяет предприятию изготавливать оборудование для ядерных установок.

Напомним: предприятие изначально создавалось по специальному проекту, который был выполнен совместно Государственным проектным институтом Министерства РФ по атомной энергии и Всероссийским НИИ кабельной промышленности. В начале 2010-х завод доказал, что способен на высшем уровне решать самые сложные и ответственные задачи в интересах атомпрома. В мае 2014 года была получена лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право изготовления кабелей для атомных станций, и начались поставки продукции на АЭС.

Следует подчеркнуть, что продукция, выпускаемая АО «Завод «Энергокабель» в интересах атомной промышленности, специально разработана ОАО «ВНИИКП» с учетом самого передового российского и современного опыта в данной сфере и имеет трудногорючие защитные оболочки из особых материалов. В числе прочего изделия предприятия использованы на строящихся и реконструируемых энергоблоках Курской, Нововоронежской, Кольской, Калининской, Ростовской, Белорусской, Ленинградской АЭС. Сотрудничество с Концерном «Росэнергоатом» остается особой гордостью АО «Завод «Энергокабель».