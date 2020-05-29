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Инвестиции (проекты)

Капитальный ремонт 102 километров ЛЭП и 3-х тяговых подстанций запланирован на ЗабЖД в 2020 году

Капитальный ремонт 102 километров ЛЭП и 3-х тяговых подстанций запланирован на ЗабЖД в 2020 году

29 мая 2020, 12:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД
Отрасль: Электроэнергетика 

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В 2020 году на Забайкальской железной дороге планируется провести капитальный ремонт пяти линий электропередачи общей протяженностью 102 км и трех тяговых подстанций – Тарбагатай, Михайло-Чесноковская и Аячи, обеспечивающих передачу электроэнергии в контактную сеть Транссибирской магистрали.

На тяговой подстанции Тарбагатай будут массово заменены элементы оборудования. На подстанциях Михайло-Чесноковская и Аячи запланированы работы по обновлению зданий – ремонт кровли, фундамента, замена дверей и стеклопакетов.

Капитальный ремонт линий электропередачи и устройств автоблокировки будет осуществляться на пяти участках общей протяженностью 100 км: Лесная – Голубичная, Пеньковая – Могоча, Большая Омутная – Сгибеево, Шимановская – Селеткан и Петруши – Шимановская. В ходе ремонта предполагается провести замену опор, проводов, изоляции и другой энергетической инфраструктуры.

Обновление устройств электроснабжения направлено на обеспечение надежности и безопасности перевозочного процесса.

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