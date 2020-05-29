В 2020 году на Забайкальской железной дороге планируется провести капитальный ремонт пяти линий электропередачи общей протяженностью 102 км и трех тяговых подстанций – Тарбагатай, Михайло-Чесноковская и Аячи, обеспечивающих передачу электроэнергии в контактную сеть Транссибирской магистрали.

На тяговой подстанции Тарбагатай будут массово заменены элементы оборудования. На подстанциях Михайло-Чесноковская и Аячи запланированы работы по обновлению зданий – ремонт кровли, фундамента, замена дверей и стеклопакетов.

Капитальный ремонт линий электропередачи и устройств автоблокировки будет осуществляться на пяти участках общей протяженностью 100 км: Лесная – Голубичная, Пеньковая – Могоча, Большая Омутная – Сгибеево, Шимановская – Селеткан и Петруши – Шимановская. В ходе ремонта предполагается провести замену опор, проводов, изоляции и другой энергетической инфраструктуры.

Обновление устройств электроснабжения направлено на обеспечение надежности и безопасности перевозочного процесса.