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Модернизация

"Россети Кубань" присоединит к электросетям промышленное предприятие в Новороссийске

Россети Кубань присоединит к электросетям промышленное предприятие в Новороссийске

29 мая 2020, 11:40
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Юго-Западный филиал «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») ведет строительство двух высоковольтных кабельных линий электропередачи напряжением 110 кВ общей протяженностью 10 км в пригороде Новороссийска. Новые линии, которые проходят по сложному горному рельефу, необходимы для технологического присоединения к электрическим сетям крупного промышленного предприятия по перевалке контейнеров и лесных грузов в г. Новороссийске.

Наряду кабельными линиями энергетики также построят волоконно-оптическую линию связи.

Кабельные линии имеют ряд преимуществ, среди которых высокая степень надежности и безопасности во время эксплуатации, независимость от атмосферных воздействий. Кроме того, в сравнении с воздушными у кабельных линий охранная зона во много раз меньше, что немаловажно в условиях тесной городской застройки.

Своевременное обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения объектов путем выделения мощности и строительства необходимой электросетевой инфраструктуры является одной из приоритетных задач, стоящих перед энергетиками Кубани. Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» предпринимают все необходимые условия для успешной реализации поставленных задач и исполнения обязательств по договорам технологического присоединения согласно установленным срокам.

В зону обслуживания Юго-Западных электросетей входят Абинский, Крымский, Анапский, Геленджикский, Новороссийский районы Краснодарского края. На балансе предприятия находятся 77 подстанций классом напряжения 35-110 кВ, крупнейшие из которых – «Новороссийская», «РИП», «Анапская», «Южная», «Холмская», «Джемете», «Варениковская», «Геленджик» и «Северо-Западная». В числе потребителей Юго-Западных электросетей такие энергоемкие и ответственные потребители, как комбинат «Новоросцемент», управление «Черномортранснефть», десятки винзаводов и других предприятий АПК причерноморской зоны Кубани.

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Компания: Россети Кубань

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