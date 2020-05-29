Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») приступили к установке цифрового оборудования на 1746 трансформаторных подстанциях (ТП) в Гиагинском, Майкопском Кошехабльском, Шовгеновском районах Республики Адыгея, а также Апшеронском и Белореченском районах Краснодарского края.

В рамках инвестиционной программы компании энергетики установят на ТП современную систему технического учета электроэнергии и ограничители от перенапряжения. Одновременно с модернизацией специалисты предприятия проведут ремонт и техническое обслуживание энергообъектов.

Наряду с переводом на цифровой учет ТП энергетики выполнят модернизацию 59 подстанций 35-110 кВ с установкой системы технического учёта с удаленным сбором данных.

– Выполнение комплекса технических мероприятий позволит существенно повысить надежность работы объектов электросетевого комплекса территории в адыгейском энергорайоне, обеспечить качественное энергоснабжение социально значимых, бытовых, промышленных потребителей и объектов АПК в период прохождения сезонного пика нагрузок, – сообщил директор филиала «Россети Кубань» - Адыгейские электрические сети Рустам Магдеев.

Напомним, мероприятия по внедрению цифрового оборудования по учету электроэнергии реализуются в рамках соответствующей программы и направлены по повышение эффективности учета электроэнергии, а также пресечение фактов несанкционированного потребления.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивают электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края. В зоне ответственности филиала – 59 подстанций 35-110 кВ и более двух тысяч трансформаторных пунктов 6-10/0,4 кВ.