Началась реконструкция участка трассы М-5 Челябинск — Екатеринбург. Ход работ проверил губернатор Алексей Текслер.

«Когда я вернулся в регион, эту задачу по расширению двухполосной дороги до четырехполосного движения я поставил перед собой. Было большое количество обращений по этому поводу. И я очень рад, что сегодня с вами мы говорим не о планах, а видим перспективу этих работ. Они ведутся активно, и надеюсь, что уже в августе первый 12-километровый участок будет готов, а в 2022 году весь участок дороги увидим в четырехполосном движении с разворотными петлями, пешеходными переходами. Мы аналогичную работу будем проводить на федеральных и региональных дорогах. Здесь наши слова не расходятся с делами, для меня это принципиально и крайне важно. Второй аспект — безопасность. Это будет четырехполосное движение с отбойниками, дополнительным освещением. Фактически дорога будет соответствовать самой высокой, первой категории. Наши жители и жители соседнего региона смогут комфортно и безопасно ездить между территориями», — подчеркнул Алексей Текслер.

Трассу М-5 «Урал» на подъезде к Екатеринбургу расширят до четырех полос, что обеспечит безопасный проезд для автомобилистов. В 2020 году расширят 12 км от Голубинки до Караболки, в следующем году — еще 9 от Караболки до Аллаков. К 2022 году трасса будет иметь четыре полосы движения на всем протяжении от Челябинска до Екатеринбурга. Общая стоимость работ составит порядка 4,4 млрд рублей, отметили в пресс-службе правительстве Челябинской области.

По оценкам специалистов, трафик на данном участке движения составляет 7-12 тысяч машин в сутки. После реконструкции пропускная способность дороги увеличится в два раза. На расширенных участках обустроят линии электропередач, барьерные ограждения и разметку.