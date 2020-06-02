Лучшие традиции кабельной отрасли
2 июня 2020, 11:20
Рубрика: Мероприятия
Метки: РМЭФ-2020, ОНЛАЙН, ЭНЕРГИЯ ИЗ ОТХОДОВ
Отрасль: Электроэнергетика
10 июня 2020 года с 13:00 до 15:00 пройдет онлайн-конференция «Энергия из коммунальных отходов». На встрече будут представлены уникальные мировые практики по реализации ВИЭ-проектов. Эксперты расскажут, как грамотно запущенные кейсы по «зеленой энергетике» в разы сокращают выбросы парниковых газов и оперативно решают вопросы с поставками электроэнергии.
Основная идея и главный тезис мероприятия – познакомить общественность с конкретными мировыми практиками по утилизации коммунальных отходов, реализующимися уже не один год, продемонстрировать их реальную эффективность, а также обозначить возможности тиражирования данного опыта в России.
Ключевые спикеры сессии:
Модератор: Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», действительный член Академии политической науки, д.пол.н., к.ф.н. Михаил Смирнов
Спикеры:
К диалогу приглашаются представители законодательной и исполнительной власти, общественных организаций, собственники свалок, инвесторы, авторы технологий и производители оборудования.
У участников конференции будет возможность задать спикерам свои вопросы в официальном чате мероприятия.
Для регистрации на мероприятие необходимо отправить заявку на электронную почту rief@expoforum.ru с указанием ФИО, должности, e-mail и контактного телефона. Участие в мероприятии бесплатное.
На указанный при регистрации электронный адрес будет направлена ссылка на трансляцию онлайн-конференции в YouTube.
Организаторы конференции – «ЭкспоФорум-Интернэшнл» и Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация».
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