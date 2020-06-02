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Мероприятия

Мировой опыт и ключевые технологические кейсы по преобразованию коммунальных отходов в энергию представят на онлайн-конференции в преддверии РМЭФ-2020

Мировой опыт и ключевые технологические кейсы по преобразованию коммунальных отходов в энергию представят на онлайн-конференции в преддверии РМЭФ-2020

2 июня 2020, 11:20
Рубрика: Мероприятия
Метки: РМЭФ-2020, ОНЛАЙН, ЭНЕРГИЯ ИЗ ОТХОДОВ
Отрасль: Электроэнергетика 

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10 июня 2020 года с 13:00 до 15:00 пройдет онлайн-конференция «Энергия из коммунальных отходов». На встрече будут представлены уникальные мировые практики по реализации ВИЭ-проектов. Эксперты расскажут, как грамотно запущенные кейсы по «зеленой энергетике» в разы сокращают выбросы парниковых газов и оперативно решают вопросы с поставками электроэнергии.

Основная идея и главный тезис мероприятия – познакомить общественность с конкретными мировыми практиками по утилизации коммунальных отходов, реализующимися уже не один год, продемонстрировать их реальную эффективность, а также обозначить возможности тиражирования данного опыта в России.

Ключевые спикеры сессии:

Модератор: Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», действительный член Академии политической науки, д.пол.н., к.ф.н. Михаил Смирнов

Спикеры:

  • Cопредседатель Комитета по энергетике Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Председатель Комитета по инжинирингу, энергетическому машиностроению и оборудованию при Научно-экспертном совете Совфеда, Председатель Экспертного совета «ЭнергоИнновации» и «Деловой России» Денис Черепанов
  • Председатель совета директоров, независимый член СРО «Санкт-Петербургская Ассоциация Рециклинга», заместитель директора ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации «Интеграл», заместитель генерального директора по стратегическому развития СК «Гидрокор» Екатерина Озерова
  • Ведущий специалист департамента продаж EP «Цеппелин ПС РУС» Тимур Валеев
  • Консультант по развитию рынка департамента «Электроэнергия» компании «Катерпиллар Евразия» Игорь Новад
  • Менеджер по развитию бизнеса в странах СНГ (энергетика) компании Solar Turbines CIS Глеб Ахундов
  • Председатель RuGBC Гай Имз

К диалогу приглашаются представители законодательной и исполнительной власти, общественных организаций, собственники свалок, инвесторы, авторы технологий и производители оборудования.

У участников конференции будет возможность задать спикерам свои вопросы в официальном чате мероприятия.

Для регистрации на мероприятие необходимо отправить заявку на электронную почту rief@expoforum.ru с указанием ФИО, должности, e-mail и контактного телефона. Участие в мероприятии бесплатное.

На указанный при регистрации электронный адрес будет направлена ссылка на трансляцию онлайн-конференции в YouTube.

Организаторы конференции – «ЭкспоФорум-Интернэшнл» и Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация».

www.energyforum.ru

#РМЭФ #RIEF #РМЭФ2020 #RIEF2020

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