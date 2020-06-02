10 июня 2020 года с 13:00 до 15:00 пройдет онлайн-конференция «Энергия из коммунальных отходов». На встрече будут представлены уникальные мировые практики по реализации ВИЭ-проектов. Эксперты расскажут, как грамотно запущенные кейсы по «зеленой энергетике» в разы сокращают выбросы парниковых газов и оперативно решают вопросы с поставками электроэнергии.

Основная идея и главный тезис мероприятия – познакомить общественность с конкретными мировыми практиками по утилизации коммунальных отходов, реализующимися уже не один год, продемонстрировать их реальную эффективность, а также обозначить возможности тиражирования данного опыта в России.

Ключевые спикеры сессии:

Модератор: Президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», действительный член Академии политической науки, д.пол.н., к.ф.н. Михаил Смирнов

Спикеры:

Cопредседатель Комитета по энергетике Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Председатель Комитета по инжинирингу, энергетическому машиностроению и оборудованию при Научно-экспертном совете Совфеда, Председатель Экспертного совета «ЭнергоИнновации» и «Деловой России» Денис Черепанов

Председатель совета директоров, независимый член СРО «Санкт-Петербургская Ассоциация Рециклинга», заместитель директора ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации «Интеграл», заместитель генерального директора по стратегическому развития СК «Гидрокор» Екатерина Озерова

Ведущий специалист департамента продаж EP «Цеппелин ПС РУС» Тимур Валеев

Консультант по развитию рынка департамента «Электроэнергия» компании «Катерпиллар Евразия» Игорь Новад

Менеджер по развитию бизнеса в странах СНГ (энергетика) компании Solar Turbines CIS Глеб Ахундов

Председатель RuGBC Гай Имз

К диалогу приглашаются представители законодательной и исполнительной власти, общественных организаций, собственники свалок, инвесторы, авторы технологий и производители оборудования.

У участников конференции будет возможность задать спикерам свои вопросы в официальном чате мероприятия.

Для регистрации на мероприятие необходимо отправить заявку на электронную почту rief@expoforum.ru с указанием ФИО, должности, e-mail и контактного телефона. Участие в мероприятии бесплатное.

На указанный при регистрации электронный адрес будет направлена ссылка на трансляцию онлайн-конференции в YouTube.

Организаторы конференции – «ЭкспоФорум-Интернэшнл» и Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация».

www.energyforum.ru

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