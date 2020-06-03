RusCable.Ru поздравляет с Всемирным днем выставок

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Портал RusCable.Ru поздравляет всех специалистов выставочной индустрии с Всемирным днем выставок. Профессиональный праздник проводится ежегодно в первую среду июня, начиная с 2016 года Всемирной ассоциацией выставочной индустрии (UFI). Главной целью этого события является продвижение выставок, как ключевого инструмента для развития торговли и интернационализации, стимула для создания инноваций и поддержания конкурентоспособности компаний; и, конечно, признание заслуг работников выставочной отрасли. Коллектив медиахолдинга «РусКабель» выражает надежду на скорейшее восстановление выставочных мероприятий и их стремительное развитие: после нескольких месяцев изоляции, специалистам рынка необходимо объединение и обмен опытом в рамках отраслевых площадок. Мы желаем нашим партнерам и друзьям легкой адаптации к новым условиям проведения мероприятий, новых идей и интересных реализаций – ваша работа является одним из ключевых драйверов роста всех отраслей. С праздником вас!

Каждый год Всемирный день выставок сопровождается широким спектром мероприятий, как на международном, так и на региональных уровнях. Однако, в этом году, в условиях плавного выхода из эпидемии вируса COVID-19, все возможные активности перенеслись в онлайн. Многие выставочные компании проводят свои трансляции, прямые эфиры. В том числе и «Российский союз выставок и ярмарок». Сегодня профессиональный праздник проходит под лозунгом «Выставки – это ключ к восстановлению экономики». Его основной посыл в необходимости восстановления коммуникаций, рыночных отношений, экономики; соединения и воссоединения специалистов всех отраслей. Выставки играют ключевую роль в процессе восстановления связи компаний с рынком, клиентами и партнерами.

RusCable.Ru на протяжении всех лет своей работы является ключевым информационным партнером отраслевых конгрессно-выставочных мероприятий. Мы высоко ценим вклад в развитие промышленности каждого события: принимаем активное участие во многих из них и оказываем максимальную поддержку, а также организуем собственные деловые мероприятия на площадках различных выставок. Мы ежедневно размещаем информацию о будущих и прошедших мероприятиях – вебинарах, онлайн конференциях, стримах, прямых эфирах, выставках, ярмарках, семинарах, конгрессах, форумах, пресс-конференциях, журналистских пресс-турах, научно-технических семинарах. Для удобства наших читателей, существует отдельный раздел – календарь отраслевых событий, а также отдельная новостная рубрика. С помощью наших ресурсов мы помогаем собирать и проводить встречи специалистов в разных масштабах, привлекаем внимание отраслевого сообщества, удерживаем его и подробно информируем. C 2000 года мы регулярно развивали наше сотрудничество выставочными организациями, понимая высокую значимость личных коммуникаций и обмена информацией: за этот период мы оказали информационную поддержку 1640 мероприятиям проходившим на территории СНГ и 460 мероприятиям проходившим за рубежом.