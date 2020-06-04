Объявлены победители V Национального конкурса корпоративных календарей «Серебряные нити СН-2020/SN-2020». Корпоративный календарь УНКОМТЕХ 2020 производства рекламного агентства «Симбол/Symbol Communication Group» занял 3-е место в номинации «лучший дизайн».



Всего в различных номинациях Конкурса корпоративных календарей приняли участие 35 проектов. География Конкурса в этом году – Москва и Санкт-Петербург, Пермь и Челябинская область, Ульяновск и Краснодар, Великий Новгород и Чебоксары. Для участия в Конкурсе эксперты также отобрали несколько корпоративных календарей предприятий и организаций из Беларуси. Отраслевая палитра конкурса: ТЭК, машиностроение и судостроение, приборостроение и химическая промышленность, финансы и консалтинг, транспорт и лизинг, полиграфия, FMCG и образование. Все конкурсные проекты корпоративных календарей представлены на сайте www.silverniti.ru.

Конкурс корпоративных календарей проводится в рамках Национального конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити».