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Корпоративный календарь УНКОМТЕХ занял призовое место в номинации "лучший дизайн" на конкурсе "Серебряные нити".

Корпоративный календарь УНКОМТЕХ занял призовое место в номинации лучший дизайн на конкурсе Серебряные нити.

4 июня 2020, 16:30
Рубрика: Компании
Метки: УНКОМТЕХ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Новости компании

Объявлены победители V Национального конкурса корпоративных календарей «Серебряные нити СН-2020/SN-2020». Корпоративный календарь УНКОМТЕХ 2020 производства рекламного агентства «Симбол/Symbol Communication Group» занял 3-е место в номинации «лучший дизайн».

Всего в различных номинациях Конкурса корпоративных календарей приняли участие 35 проектов. География Конкурса в этом году – Москва и Санкт-Петербург, Пермь и Челябинская область, Ульяновск и Краснодар, Великий Новгород и Чебоксары. Для участия в Конкурсе эксперты также отобрали несколько корпоративных календарей предприятий и организаций из Беларуси. Отраслевая палитра конкурса: ТЭК, машиностроение и судостроение, приборостроение и химическая промышленность, финансы и консалтинг, транспорт и лизинг, полиграфия, FMCG и образование. Все конкурсные проекты корпоративных календарей представлены на сайте www.silverniti.ru.
Конкурс корпоративных календарей проводится в рамках Национального конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити».

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