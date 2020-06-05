Компания Enel X расширила свою сеть зарядных станций для электромобилей до более чем 30 000 точек, что составляет практически трехкратное увеличение по сравнению с числом пунктов зарядки, доступных ранее - 10 500. Расширение стало возможным в рамках проекта по функциональной совместимости eRoaming в сотрудничестве с голландским оператором сети электротранспорта Allegro, немецкой группой Robert Bosch GmbH и немецкой компанией Innology.

Благодаря платформе Hubject для электротранспорта и данному сотрудничеству, пользователи приложения Enel X JuicePass теперь могут заряжать свои электромобили, не заключая новый договор, на зарядных станциях Allego, Bosch и Innogy, сеть которых насчитывает порядка 19 500 точек зарядки в Бельгии, Германии, Люксембурге и Голландии,.

Франческо Вентурини, Генеральный директор Enel X, отметил:

«Компания Enel X предлагает владельцам электромобилей возможность комфортно передвигаться на территории Европы, не волнуясь о необходимости найти способ зарядить свой электромобиль за границей или заключить договор с новым провайдером. Мы завершили реализацию данного проекта и планируем продолжать развивать инициативы, подобные eRoaming, чтобы содействовать восстановлению экономики с помощью нашей устойчивой бизнес-модели. Стремясь к достижению этой цели, мы также будем опираться на огромные возможности, предоставляемые платформой Hubject, с перспективой на создание поистине пан-европейского шоссе для электромобилей, с помощью которого европейцы преодолеют этот сложный период и достигнут по-настоящему открытого общества».

Пользователи JuicePass теперь могут использовать приложение в Германии, Бельгии, Голландии и Люксембурге. У них есть возможность найти расположение зарядных станций, доступную мощность, тип соединения, стоимость и загруженность точки зарядки в режиме реального времени.

Сеть Allegro в Европейском Союзе насчитывает свыше 15 000 зарядных станций, доступных на платформе Hubject, из них более 1000 - это быстрые зарядные станции (от 50 до 175 кВт) и 200 - ультрабыстрые зарядные станции (от 175 до 350 кВт), все они установлены в Бельгии, Германии, Люксембурге, Голландии и Великобритании. Кроме того, сеть Innogy насчитывает 5 000 зарядных станций, 4000 доступны на платформе Hubject и 300 из них являются быстрыми зарядными станциями (от 50 до 175 кВт). У компании Bosch сеть из 550 зарядных точек, все они доступны на платформе Hubject. Сети, операторами которых являются компании Bosch и Innogy, работают по всей Германии.

Компания Enel X предлагает пользователям зарядную инфраструктуру, включающую в себя порядка 10 500 точек зарядки электромобилей, куда входят собственные сети компании в Италии, Испании и Румынии, а также сети партнеров. Компания заключила несколько договоров совместного использования зарядной инфраструктуры, чтобы расширить сеть зарядных станций для пользователей по всей Европе. Таким образом Компания сейчас является провайдером инфрастуктуры для электромобилей в Австралии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Люксембурге, Голландии, Норвегии, Румынии, Словении, Испании, Швеции и Швейцарии. В целом, компания Enel X прогнозирует расширение своей сети общественных и частных зарядных станций по всему миру до порядка 736 000 к 2022 году (на сегодняшний день количество зарядных станций составляет примерно 100 000) с целью способствовать росту использования электротранспорта и тенденцию на декарбонизацию транспортного сектора.

Функциональная совместимость (eRoaming) – неотъемлемая часть миссии Enel X по созданию зарядной инфраструктуры для всех типов использования (дома, в офисе, на транспорте). Все зарядные станции имеют единую точку доступа - приложение Enel X JuicePass. Это приложение является единым интерфейсом, посредством которого клиенты Enel X могут заряжать свои электромобили дома, в офисе, а также получить доступ к сети зарядных станций компании Enel X и ее партнеров и, наконец, ко всей глобальной сети Hubject , насчитывающей 200 000 точек зарядки.