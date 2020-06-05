Энергетики «Россети Тюмень» вновь не оставили тюменских дачников в беде. Специалисты «Тюменских электрических сетей» восстановили электроснабжение в садоводческом товариществе «Суходольное», в котором насчитывается без малого 1 700 домовладений.

Информацию об отключении электроснабжения самого крупного садового товарищества в Восточном административном округе Тюмени – «Суходольное», сети которого принадлежат сторонней организацией, энергетики получили от администрации Тюмени. Для восстановления энергоснабжения было принято решение об оперативном оказании помощи.

Бригада Червишевского участка эксплуатации распределительных сетей в составе 4 человек и 2 единиц специализированной техники работала на месте отключения несколько часов. Несмотря на сложные условия энергетики «Россети Тюмень» оперативно произвели ремонт проводов и заменили опору ВЛ, сгоревшую после скачка напряжения. В результате электроснабжение СНТ «Суходольное» было восстановлено.

«Для нас очень важно помочь людям, оказавшимся без света, независимо от принадлежности сетей. «Россети Тюмень» готовы обеспечивать качественное электроснабжение при любых условиях, особенно это важно сейчас, в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, когда многие жители находятся на самоизоляции, в том числе на дачах», – прокомментировал ситуацию первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Кирилл Стрельцов.

Председатель садоводческого товарищества «Суходольное» Андрей Левин-Требуков от имени дачников поблагодарил сотрудников «Тюменских электрических сетей» за помощь. «Собственникам участков СНТ «Суходольное» повезло, что приехал квалифицированный персонал «Россети Тюмень», планомерно и качественно отремонтировал оборудование и вернул электроснабжение дачникам», – отметил Андрей Левин-Требуков.