Сбербанк профинансирует на 3,5 млрд рублей строительство ЖК Novella в Краснодаре. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта «СЗ АСК 6» (входит в AVA Group).

По информации пресс-службы, жилой комплекс переменной этажности (до 18 этажей) построят в два этапа на ул. Питерская, 40. На прилегающей территории обустроят детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Как отметил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов, банк предоставил застройщику финансирование в размере 1,85 млрд рублей на срок до сентября 2023 года по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса Минэкономразвития. «В следующем году мы планируем продолжить финансирование проектов компании и выделить на реализацию второго этапа ЖК Novella 1,65 млрд рублей», - уточнил он.

Ранее «СГ» сообщала, что среди российских регионов лидируют по количеству новостроек, возводимых с использованием счетов эскроу, Челябинская область (66% таких проектов), Ставропольский край (49%,) и Пермский край (47%).