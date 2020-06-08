Гидроузел Белоомут реконструируют в рамках нацпроекта

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную повторно проектно-сметную документацию на модернизацию одного из важнейших гидротехнических сооружений, необходимого для судоходства между Рязанской и Московской областями. По итогам государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Гидроузел Белоомут расположен на реке Оке в Луховицком районе Подмосковья, между городом Коломна и селом Константиново. Он был построен в 1911-1914 годах и введен в эксплуатацию в 1915-м с целью обеспечения нормальных судоходных глубин в навигационный период, который длится с начала мая по начало ноября. О необходимости модернизации комплекса заговорили спустя почти 100 лет. К этому времени техническое состояние шлюза Белоомута оценивалось как неработоспособное. Кроме того, система в целом износилась, снизилась пропускная способность канала.

Проектную документацию на строительство нового современного шлюза и проведение сопутствующих работ в рамках комплексного проекта реконструкции объектов инфраструктуры канала имени Москвы подготовили в ходе исполнения национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» и на основании федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2021 годы)». В 2014 году проектную документацию одобрила Главгосэкспертиза России. В процессе реализации объекта было решено внести в проект ряд изменений, которые также потребовали согласования.

В рамках корректировки, получившей положительное заключение экспертов Главгосэкспертиза России, были изменены технико-экономические показатели объекта, часть конструктивных, объемно-планировочных и иных решений, выделены этапы реконструкции, представлены обновленные сведения о градостроительном плане земельного участка. Выделение этапов потребовалось для проведения модернизации гидроузла без остановки движения судоходства в период навигации.

Так, в ходе первого этапа строится новый шлюз - в створе гидроузла рядом со старым, а также возводятся объекты административно-хозяйственного назначения. В ходе второго строят плотину, административно-бытовые здания, помещения мехоборудования на шлюзе и плотине, посты охраны. Кроме того, здесь будут установлены системы оповещения и управления эвакуацией, контроля и управления доступом и другие. В третий этап выделены демонтаж плотины, укрепление правого берега и строительство струенаправляющих сооружений.

Финансирование реконструкции гидроузла Белоомут осуществляется за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Застройщик - ФГБУ «Канал имени Москвы». Проект подготовлен ООО «ПромПроект».

Фото: ФГБУ «Канал имени Москвы»