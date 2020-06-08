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Инвестиции (проекты)

Капитальный ремонт трамвайных путей проведут у станции метро "Новогиреево"

Капитальный ремонт трамвайных путей проведут у станции метро Новогиреево

8 июня 2020, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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У станции метро «Новогиреево» будет проведен комплексный капитальный ремонт трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Согласован ремонт трамвайных путей у метро «Новогиреево». Современная трамвайная сеть Москвы насчитывает сотни километров путей и более 45 маршрутов в различных районах города. При этом трамваи являются одним из самых экологичных и безопасных видов общественного транспорта, поэтому так важно комплексно обновлять сопутствующую инфраструктуру. Для этого под руководством заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева проводятся комплексные работы по модернизации и обособлению трамвайных путей и строительству новых линий», - приводят в пресс-службе слова председателя комитета Валерия Леонова.

Уточняется, что согласована проектная документация для объекта: «Оборотное кольцо Новогиреево; 3-й пр. Новогиреева - Зеленый проспект, Зеленый проспект поворот на 3-ю Владимирскую ул. (криволинейный участок)» по адресу: районы Новогиреево, Перово, Восточный административный округ Москвы.

Как уточнил Валерий Леонов, предусматривается капитальный ремонт как самих трамвайных путей, так и контактной сети, а также переустройство инженерных сетей и создание остановочных площадок.

«Будет выполнен демонтаж старых и устройство новых трамвайных путей, при этом в обновленных конструкциях будут использованы специальные вибро-шумозащитные маты. Помимо этого, предусмотрено обновление контактной сети, в том числе на оборотном кольце, где также планируется установка новых стрелочных переводов», - добавил он.

Уточняется, что запланировано оснащение автоматикой стрелочных переводов на оборотном кольце, включая систему блокировки, обеспечивающую безопасность прохождения вагонами зоны перевода. Дополнительно предусматривается их оборудование системой электрообогрева. В числе прочего будет выполнено переустройство существующей сети уличного освещения в зоне работ, а также капитальный ремонт дождевой канализации.

«Предусматривается устройство посадочных платформ на остановках трамвая. Для пассажиров предусматриваются пандусы длиной 6 м, а в целях безопасности будут установлены ограждения. Учтена необходимость устройства посадочных платформ, обеспечивающих беспрепятственный заезд в трамвай маломобильных граждан, передвигающихся на кресле-коляске», - говорится в сообщении.

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