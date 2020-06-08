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Инвестиции (проекты)

На участке железной дороги на западе Москвы построят IV главный путь

На участке железной дороги на западе Москвы построят IV главный путь

8 июня 2020, 11:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЖД
Отрасль: Строительство 

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Главгосэкспертиза России рассмотрела результаты инженерных изысканий, проводимых с целью подготовки проекта строительства IV главного пути на участке Москва-Сортировочная-Киевская - Солнечная. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. 

В ходе реализации проекта МЦД-4 на участке Москва-Сортировочная-Киевская – Апрелевка строятся III и IV главные пути. Дополнительные пути в перспективе увеличат пропускные способности магистрали, что позволит запустить дополнительные рейсы пригородных поездов. Работы разбиты на три этапа. На первом работы пройдут на участке от станции Москва-Сортировочная-Киевская до станции Солнечная протяженностью 10,4 км. 

В проектной документации, для подготовки которой были представлены результаты инженерных изысканий, рассмотренные экспертами Главгосэкспертизы России, планируется разработать технические решения по строительству IV главного пути на участке Москва-Сортировочная-Киевская - Солнечная, а также по реконструкции пригородного парка Киевского вокзала – станции Москва-Пассажирская-Киевская. 

Строительство будет осуществляться в стесненных условиях сложившейся городской среды, на действующем железнодорожном участке без прекращения движения поездов и с предоставлением «окон» без значительных перерывов. Эксплуатационная длина участка 14,2 км. Развернутая длина контактной сети составляет 31,72 км. 

За подготовку результатов инженерных изысканий, как и разработку проекта строительства IV главного пути на участке Москва-Сортировочная-Киевская - Солнечная, отвечает Акционерное общество «Росжелдорпроект». Застройщик и источник финансирования - ОАО «Российские железные дороги». 

Ранее эксперты Главгосэкспертизы России одобрили результаты инженерных изысканий для строительства III главного пути на участке Солнечная – Лесной Городок протяженностью 12,5 км Московской железной дороги. 

Фото: Стройкомплекс Москвы

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