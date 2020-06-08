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Инновации (разработки)

СПб ГБУ "Ленсвет" продолжает экспериментально тестировать инновационные кабельные колодцы

СПб ГБУ Ленсвет продолжает экспериментально тестировать инновационные кабельные колодцы

8 июня 2020, 14:15
Рубрика: Инновации
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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Очередной проект с установкой двух кабельных колодцев из инновационного композитного материала реализован СПб ГБУ «Ленсвет» в Центральном районе. Два современных колодца размещены в зеленой зоне, предназначены для прокладки подземных линий электроснабжения.

К преимуществам композитных колодцев в сравнении с железобетонными по данным производителя можно отнести: легкий вес, герметичность (материал не пропускает влагу через поры и швы), простой монтаж (отверстия для кабеля прорезаются в нужных местах при монтаже). Срок службы колодца из композитного материала составляет более 50 лет. Ударопрочный полиэтилен выдерживает нагрузку более 2 тонн, что актуально в зимний период работы снегоуборочной техники. Для кабельных колодцев применяются композитные крышки, которые не представляют интереса для охотников за металлом.

Композитные колодцы годами раннее были установлены в Свердловском саду, сквере на улице Комсомола, Опочининском саду. По результатам апробации производителям были направлены замечания, которые должны были быть учтены в текущем экспериментальном тестировании.

В течение года специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» оценят заявленные отечественным производителем преимущества оборудования. Если экспериментальный проект будет признан успешным, кабельные колодцы будут рекомендованы к применению в строительстве и реконструкции наружного освещения.

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