Ученые Университета Иннополис к 2022 году планируют завершить разработку тросового робота, который сможет за неделю построить двухэтажный дом с помощью 3D-печати. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" на базе университета Александр Малолетов.

В мире применяются экспериментальные установки с роботами-манипуляторами, которые приходится передвигать по площадке. То есть роботы не используются повсеместно на стройке. Этим занимаются несколько фирм из США, Франции и Китая. Также в строительстве используются роботы портального типа, когда дом строится внутри робота, но их нельзя масштабировать, приходится подстраиваться под его размеры.

"Тросовая система нашего робота решает такие проблемы. Его использование сокращает сроки работ и количество людей на стройке, потому что уже не требуется бригада рабочих. По нашим расчетам, двухэтажный дом площадью 15 на 15 метров тросовый робот возведет за неделю", - рассказал Малолетов.

Особенность робота-строителя Университета Иннополис - тросовая система. Чтобы начать строительство, его не нужно специально настраивать под определенную площадь здания, необходимо только поставить башни с лебедками, на которых закреплены тросы, на нужное расстояние, залить строительную смесь в специальную емкость, задать параметры и запустить процесс 3D-печати с пульта. Масштабируемость роботов ограничена только высотой башен. Максимальная высота планируемых домов - 8 метров - два этажа.

От российского IT-вуза в проекте задействованы шесть научных сотрудников, также привлекаются специалисты по подбору строительной смеси - им предстоит изучить, как материал будет вести себя во время экструзии - продавливании густой смеси через отверстие. Специалистам предстоит определиться с вязкостью материала и шириной наносимого слоя. Сейчас сотрудники вуза проводят испытания смеси "Уфимской гипсовой компании", которая специализируется на материалах для строительства с помощью 3D-печати.

Разработка тросового робота-строителя началась осенью 2019 года и продлится до 2022 года. Робот-строитель - один из проектов центра на базе системы с тросами. Кабельных роботов также можно использовать для съемки на стадионах, сборки и окраски крупногабаритных изделий (корабли, самолеты), 3D-печати больших объектов, симуляторов движения и реабилитационных экзоскелетов.

Об университете

Университет Иннополис специализируется на образовании, научных исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. Вуз функционирует по уникальной для России модели, сочетающей образование, науку и бизнес. Сегодня там работает 261 научно-педагогический сотрудник из 24 стран с опытом работы в мировой IT-индустрии, учатся свыше 770 студентов из 37 стран мира по 181 курсу бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

Иннополис - город в Татарстане, строительство которого началось в 2012 году, спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.

© Пресс-служба Университета Иннополис