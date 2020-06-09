В Пролетарский райсуд поступило резонансное дело в отношении двух братьев-священнослужителей – Иоанна и Артема Красноперовых. Они обвиняются в том, что в результате дьявольской аферы «в составе группы лиц по предварительному сговору» украли с завода «Сарансккабель» 25 тонн продукции на общую сумму 11,5 миллионов рублей.

Как установили сотрудники Следственной части СУ МВД по РМ, преступление обладающие просто иезуитским умом «святые братья» совершили с помощью цифровых технологий. для этого обвиняемые использовали ресурсы электронной торговой площадки и цифровую подпись российской корпорации «ВСМПО-АВИСМА». Она, как известно, является крупнейшим в мире производитель титана. После того, как Красноперовых попутал бес, они раздобыли цифровую электронную подпись предприятия и разместили на торговой площадке предложение о покупке кабеля.

В торгах среди десятка конкурентов в итоге победу одержал «Сарансккабель». Предприятие отгрузило свою продукцию и направило в Москву с отсрочкой платежа в три недели. Груз Красноперовы приняли в Домодедове в апреле прошлого года, после чего спрятали его на одной из арендованных ими площадок в Подмосковье. Позже Красноперовы планировали продать товар. Однако планы поломали мордовские полицейские. Представители «Сарансккабеля» обратились за помощью в правоохранительные органы. Оперативники разыскали товар и вернули владельцу. А в отношении «кабелирующих отцов церкви» завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». В сентябре прошлого года Ленинский райсуд заключил подозреваемых под стражу. Известно, что на протяжении всего предварительного следствия Красноперовы своей вины так и не признали. По инкриминируемой статье каждому из Красноперовых грозит до 10 лет неволи со штрафом до миллиона рублей.

А как вскоре выяснилось, помещенный в следственный изолятор Артем Красноперов трудился… настоятелем в православном приходе святой равноапостольной Марии Магдалины, который расположен в инсарском селе Новые Верхиссы,на малой родине известного «чудотворца» Николая Меркушкина. Другой же брат-подельник — Иван Красноперов — работал во славу божью дьяконом в Саранске. И ни где-нибудь, а в Свято-Феодоровском кафедральном соборе. «Столице С» удалось найти фотографии, на которых Николай Меркушкин, тогда еще губернатор Самарской области, во время визита в родные Новые Верхиссы на празднование Троицы целовал священнослужителя Артема Красноперова. А на другом снимке Меркушкин «толкает проповедь», находясь на сцене вместе с другим знатным односельчанином — Владимиром Егоровым. Бывшего хозяина скандально разорившегося треста «Мордовпромстрой» прошлой осенью Ленинский райсуд приговорил к 2 годам в колонии общего режима за утаивание от государства налогов на 46 с лишним миллионов рублей.

Фото: Артем Красноперов отмечен красной стрелочкой. На переднем плане — Николай Меркушкин. Столица С.