Резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" - компания "ТД УГУР" - начнет в конце этого года строительство нового завода по производству холодильного оборудования для промышленного использования в целях импортозамещения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Этот проект направлен на полную замену импортных аналогов холодильного оборудования, которое активно используется в магазинах, на промышленных предприятиях, железнодорожном и автомобильном транспорте и в судостроении. В строительство завода компания инвестирует 912,6 млн рублей, а совокупные налоговые отчисления в ближайшие 10 лет составят 1,42 млрд рублей", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Отмечается, что завод появится на площадке в Алабушево. Выпуск первой партии планируется в октябре 2022 года, выход на полный объем выпуска продукции - уже в начале 2023 года.

По словам генерального директора столичной ОЭЗ Геннадия Дегтева, которого также цитирует пресс-служба, преференции статуса резидента позволят снизить себестоимость готовых изделий за счет снижения стоимости комплектующих.

"Ежемесячно компания планирует производить порядка 1 500 единиц продукции. Для этого на новом производстве будет создано более 200 рабочих мест", - уточнил Дегтев.