Распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р утверждена Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, которая пришла на смену Энергетической стратегии России на период до 2030 года.

Энергетическая стратегия Российской Федерации – основной документ стратегического планирования в сфере энергетики, определяющий направления и приоритеты государственной энергетической политики, цели, задачи, ключевые меры и показатели развития энергетики на долгосрочный период.

В соответствии с поручениями Президента и Правительства Российской Федерации, а также положениями документов стратегического планирования верхнего уровня, в том числе утвержденной Указом Президента Российской Федерации в мае 2019 г. Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации, в Энергетической стратегии учтены изменения глобальной экономической и политической ситуации, трансформация мировой и российской энергетики и уточнены практически все параметры развития отраслей ТЭК.

Целью новой Энергетической стратегии определено достижение структурно и качественно нового состояния энергетики, максимально содействующего динамичному социально-экономическому развитию и обеспечению национальной безопасности Российской Федерации. Ее достижение будет осуществляться по четырем направлениям, которые включают в себя эффективное обеспечение потребностей социально-экономического развития России соответствующими объемами производства и экспорта продукции и услуг ТЭК, пространственное и региональное развитие энергетики, достижение технологической независимости ТЭК и повышение его конкурентоспособности, а также совершенствование государственного управления и развитие международных отношений.

Для этого в Энергетической стратегии, в том числе, предусматривается:

повышение эффективности, надежности, доступности и качества удовлетворения внутреннего спроса на все энергоресурсы, технологии и услуги в сфере энергетики;

дальнейшее развитие производства сжиженного природного газа (СПГ), формирование СПГ-кластера на полуострове Ямал и Гыдан и шести нефтегазохимических кластеров, развитие производства и потребления водорода и гелия с последующим вхождением России в число мировых лидеров водородной энергетики по его производству и экспорту;

развитие газотранспортной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с возможностью ее интеграции в единую сеть газификации, упрощение технологического присоединения к сетям;

повышение инновационной активности компаний ТЭК;

внедрение цифровых технологий в государственное управление, создание и внедрение интеллектуальных систем учета электрической энергии и управления электрическими сетями, реализация Национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет».

Реализация указанных мероприятий также будет способствовать достижению национальных целей развития, определённых в 2018 г. Указом Президента Российской Федерации.

Проект Энергетической стратегии прошел широкое обсуждение в отраслевом и научном сообществе, в том числе в рамках сформированной в Минэнерго России рабочей группы по актуализации проекта Энергетической стратегии и ее профильных подгрупп, а также на заседаниях Общественного совета при Минэнерго России.

Положения Энергетической стратегии будут детализированы и конкретизированы в плане реализации на среднесрочный период, генеральных схемах развития отраслей ТЭК и в других документах стратегического и перспективного планирования в сфере энергетики.

Справочно: Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации утверждена Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2019 № 216. В соответствии с п. 32 документа «конкретизация и развитие положений доктрины, в том числе планирование мер по обеспечению энергетической безопасности, осуществляются при разработке Энергетической стратегии России, являющейся основным документом стратегического планирования в сфере энергетики, а также других документов стратегического планирования и нормативных правовых актов».

Рабочая группа по актуализации проекта Энергетической стратегии была сформирована приказом Минэнерго России № 863 от 16 августа 2019 г. В ее состав вошли представители Минэнерго России и других федеральных органов исполнительной власти, компаний ТЭК, экспертного и научного сообщества.

Для уточнения стратегических задач, индикаторов и мер проекта Энергетической стратегии было проведено анкетирование отраслевого и научного сообщества.