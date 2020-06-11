Американская Pacific Gas and Electric Co. (PG&E) – крупнейшая дочерняя компания холдинга PG&E Corporation, занятая в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии в штате Калифорния, – направила на согласование отраслевому регулятору штата (California Public Utilities Commission, CPUC) пять проектов по строительству распределенных систем накопления энергии на базе аккумуляторных батарей (Battery Energy Storage System, BESS).

Контракты по проектам сооружения накопителей энергии будут заключены PG&E со следующими компаниями-подрядчиками:

Все накопители энергии, суммарная мощность которых составляет 423 МВт, а энергоемкость – 1 692 МВт*ч, рассчитаны на четырехчасовой цикл разрядки. В случае успешной реализации этих проектов PG&E сможет обеспечить более половины из необходимых 716,9 МВт резервов мощности, которые компания обязана предоставить по решению CPUC в период с 1 августа 2021 г. по 1 августа 2023 г. в качестве ресурсов для поддержания надежности. Ввод всех пяти объектов в эксплуатацию намечен на август 2021 г. В течение второй половины 2020 г. PG&E планирует подать в CPUC еще одну заявку на строительство аналогичных комплексов с тем, чтобы ввести их в эксплуатацию в 2022-2023 гг.

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