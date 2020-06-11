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Компании

Модульное оборудование IEK® – гарантия надежной работы до 10 лет!

Модульное оборудование IEK® – гарантия надежной работы до 10 лет!

11 июня 2020, 14:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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Лето — время строительства и ремонта. Если вы собираетесь прокладывать или реконструировать электрические сети в своих квартирах, домах, административных, торговых и промышленных помещениях, обеспечить их надежную защиту поможет модульное оборудование IEK®.

Благодаря своей продуманной конструкции, техническим и эксплуатационным характеристикам, модульные устройства IEK® различного назначения давно зарекомендовали себя у потребителей. Они отличаются удобством при монтаже и надежностью в эксплуатации.

В 2020 году специалисты IEK GROUP подготовили для вас целый ряд новинок из группы «Модульное оборудование». На рынок выведены автоматические выключатели ВА47-100 на 6 А и электромеханические автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32ЕМ, дополнительные устройства для ВА47-60М и ВА47-150, модульные контакторы КМ IEK®. Применение этих устройств сделает использование электросетей еще более комфортным и безопасным. И не забудьте, что гарантия на модульное оборудование IEK® увеличена до 10 лет!

Сроки гарантии на модульное оборудование IEK®

Название оборудования Срок гарантии
Автоматические выключатели ВА47-29, ВА47-60М, ВА47-100, ВА47-150 10 лет
Выключатели дифференциальные ВД1-63 (УЗО) 10 лет
Дифференциальные автоматы АД, АВДТ 7 лет
Выключатели нагрузки ВН-32 10 лет
Выключатели-разъединители трехпозиционные ВРТ-63 7 лет
Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1 7 лет
Контакторы модульные КМ 7 лет
Другие дополнительные устройства модульной серии 7 лет
Устройства защиты от дугового пробоя УЗДП 3 года

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