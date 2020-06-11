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11 июня 2020, 14:30
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Лето — время строительства и ремонта. Если вы собираетесь прокладывать или реконструировать электрические сети в своих квартирах, домах, административных, торговых и промышленных помещениях, обеспечить их надежную защиту поможет модульное оборудование IEK®.
Благодаря своей продуманной конструкции, техническим и эксплуатационным характеристикам, модульные устройства IEK® различного назначения давно зарекомендовали себя у потребителей. Они отличаются удобством при монтаже и надежностью в эксплуатации.
В 2020 году специалисты IEK GROUP подготовили для вас целый ряд новинок из группы «Модульное оборудование». На рынок выведены автоматические выключатели ВА47-100 на 6 А и электромеханические автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32ЕМ, дополнительные устройства для ВА47-60М и ВА47-150, модульные контакторы КМ IEK®. Применение этих устройств сделает использование электросетей еще более комфортным и безопасным. И не забудьте, что гарантия на модульное оборудование IEK® увеличена до 10 лет!
Сроки гарантии на модульное оборудование IEK®
|Название оборудования
|Срок гарантии
|Автоматические выключатели ВА47-29, ВА47-60М, ВА47-100, ВА47-150
|10 лет
|Выключатели дифференциальные ВД1-63 (УЗО)
|10 лет
|Дифференциальные автоматы АД, АВДТ
|7 лет
|Выключатели нагрузки ВН-32
|10 лет
|Выключатели-разъединители трехпозиционные ВРТ-63
|7 лет
|Ограничители импульсных перенапряжений ОПС1
|7 лет
|Контакторы модульные КМ
|7 лет
|Другие дополнительные устройства модульной серии
|7 лет
|Устройства защиты от дугового пробоя УЗДП
|3 года
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