Лето — время строительства и ремонта. Если вы собираетесь прокладывать или реконструировать электрические сети в своих квартирах, домах, административных, торговых и промышленных помещениях, обеспечить их надежную защиту поможет модульное оборудование IEK®.

Благодаря своей продуманной конструкции, техническим и эксплуатационным характеристикам, модульные устройства IEK® различного назначения давно зарекомендовали себя у потребителей. Они отличаются удобством при монтаже и надежностью в эксплуатации.

В 2020 году специалисты IEK GROUP подготовили для вас целый ряд новинок из группы «Модульное оборудование». На рынок выведены автоматические выключатели ВА47-100 на 6 А и электромеханические автоматические выключатели дифференциального тока АВДТ32ЕМ, дополнительные устройства для ВА47-60М и ВА47-150, модульные контакторы КМ IEK®. Применение этих устройств сделает использование электросетей еще более комфортным и безопасным. И не забудьте, что гарантия на модульное оборудование IEK® увеличена до 10 лет!

Сроки гарантии на модульное оборудование IEK®