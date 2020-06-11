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Инновации (разработки)

"РТ-Химкомпозит" разработал акриловый полимер для герметизации соединений

РТ-Химкомпозит разработал акриловый полимер для герметизации соединений

11 июня 2020, 17:00
Рубрика: Инновации
Метки: РОСТЕХ, ПОЛИМЕРЫ
Отрасль: Машиностроение Нефтегазовая промышленность 

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Холдинг «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех разработал высокопрочный анаэробный герметик, сохраняющий свою работоспособность в условиях высоких нагрузок и вибрации в широком диапазоне температур, в том числе в арктическом климате. Акриловый полимер используется для фиксации и герметизации гладких и резьбовых соединений при сборке ответственных узлов и агрегатов машин и конструкций в судо- и авиастроении, машиностроении, в нефтегазовом секторе и других стратегических отраслях. Новый наукоемкий материал не имеет отечественных аналогов, при этом его стоимость на 15-20% ниже, чем у иностранных образцов.

Герметик марки «Анатерм-527» разработан специалистами НИИ полимеров холдинга «РТ-Химкомпозит» в рамках решения государственной задачи импортозамещения. Он был создан как альтернатива Loctite 577 германской компании Henkel, который сейчас применяется российской промышленностью. Отечественный герметик работоспособен при температурах от минус 60 °С до плюс 150 °С, обладает высокой химической стойкостью к маслам, топливу, антифризам, растворителям, кислотам и щелочам. Рабочая прочность соединения достигается после трех часов отверждения герметика при температуре 20-25 °С, полная прочность – в течение суток.

«Новый акриловый полимер прошел успешные испытания на автомобильном заводе АВТОВАЗ и на ряде других машиностроительных предприятий, выпускающих продукцию для железнодорожного транспорта и оборудование для нефтяных и газовых скважин. В настоящее время ведется работа по его внесению в конструкторскую документацию и изготовлению первых опытно-промышленных партий», – рассказал генеральный директор НИИ полимеров Вадим Луконин.

Холдинг «РТ-Химкомпозит» выпускает широкую линейку анаэробных герметиков, которые поставляются предприятиям оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей России и стран СНГ, в том числе автопроизводителям: АВТОВАЗ, «Группа ГАЗ», КАМАЗ, БЕЛАЗ, – организациям государственных корпораций Ростех, Росатом и Роскосмос, Объединенной судостроительной корпорации, нефтяным компаниям «Лукойл», «Транснефть» и др.

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Компания: Ростех

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