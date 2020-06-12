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Компании

Поздравляем с Днем России!

Поздравляем с Днем России!

12 июня 2020, 09:00
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Электротехника 

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12 июня мы отмечаем День России — праздник, ставший символом национального единства и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Этот день объединяет всех, кто искренне любит и уважает свою страну, гордится ее многовековой историей.

IEK GROUP — российский производитель, и сотрудники компании искренне хотят, чтобы Россия стала страной новых идей и новых возможностей, вносят свой вклад в ее процветание. Ведь для каждого из нас Россия — в первую очередь малая родина, близкие люди, и мы хотим достойной жизни для своей семьи, детей, трудимся ради этой цели.

IEK GROUP поздравляет с Днем России и желает успехов во всех начинаниях, оптимизма и уверенности в будущем. Пусть вас не покидают удача и энергия! Счастья вам, благополучия, мира и добра!

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