В Молодежном парке Липецка откроется футбольный манеж

Крытый футбольный манеж начнут вскоре строить в Липецке, сообщает RosTender.info.

Управление капитального строительства Липецкой области во второй раз объявило тендер по выбору подрядчика для возведения объекта. Заявки на участие от строительных организаций принимают до 19 июня, в этот же день подведут итоги тендера. Максимальная стоимость контракта с победителем составляет 749,9 млн рублей. Деньги поступят из федерального и областного бюджетов.

Крытый футбольный манеж предполагается построить в Молодежном парке Липецка. Строительство начнется летом. Согласно требованиям заказчика, подрядчик должен будет сдать спортивный объект к началу ноября 2022 года.

