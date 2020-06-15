COVID-19 COVID-19

Смотрите еженедельные прямые трансляции RusCable Live 11/06/2020 #Людиновокабель с 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Инвестиции (проекты)

В Молодежном парке Липецка откроется футбольный манеж

В Молодежном парке Липецка откроется футбольный манеж

15 июня 2020, 17:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
310

Крытый футбольный манеж начнут вскоре строить в Липецке, сообщает RosTender.info.
Управление капитального строительства Липецкой области во второй раз объявило тендер по выбору подрядчика для возведения объекта. Заявки на участие от строительных организаций принимают до 19 июня, в этот же день подведут итоги тендера. Максимальная стоимость контракта с победителем составляет 749,9 млн рублей. Деньги поступят из федерального и областного бюджетов.

Крытый футбольный манеж предполагается построить в Молодежном парке Липецка. Строительство начнется летом. Согласно требованиям заказчика, подрядчик должен будет сдать спортивный объект к началу ноября 2022 года.
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
АО
Одобрен проект строительства Южного обхода Арзамаса
ССК
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно