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За рубежом

Во Франции стартуют работы по сооружению фундаментов для турбин шельфовой ВЭС Fécamp мощностью 500 МВт

Во Франции стартуют работы по сооружению фундаментов для турбин шельфовой ВЭС Fécamp мощностью 500 МВт

15 июня 2020, 15:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ФРАНЦИЯ, ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, ВЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Консорциум в составе компаний Royal Boskalis Westminster (Нидерланды), Bouygues Travaux Publics (Франция) и Saipem (Италия), специализирующихся на строительстве и обслуживании объектов шельфовой ветроэнергетики, получил контракт стоимостью € 552 млн на сооружение гравитационных бетонных фундаментов (Gravity-Based Structures, GBS) весом более 5,5 тыс. т каждый для ветровых турбин шельфовой ВЭС Fécamp во Франции.

На ВЭС Fécamp общей мощностью 500 МВт будет установлена 71 ветровая турбина производства компании Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) SWT7.0-154 мощностью 7 МВт каждая. Строительство станции будет осуществляться в проливе Ла-Манш на расстоянии от 13 до 22 км от побережья г. Fécamp, расположенного на северо-западе Франции в регионе Нормандия. Гравитационные фундаменты будут установлены на глубине 25 - 30 м. Доли в контракте распределились следующим образом: Bouygues Travaux Publics и Saipem – по 40,5%, а Royal Boskalis Westminster – 19%. В обязательства компаний Bouygues Travaux Publics и Saipem входят проектирование, изготовление и установка гравитационных фундаментов для ветровых турбин, а Royal Boskalis Westminster выполнит работы по соответствующей подготовке морского дна в месте установки фундаментов. Фундаменты будут изготовлены на верфи в порту Гавр (Le Havre) и доставлены на площадку строительства баржей. Работы должны начаться в ближайшее время и завершиться в конце 2022 г. Общая стоимость проекта строительства ВЭС Fécamp оценивается в € 2 млрд. На этапе строительства будет создано свыше 1 400 рабочих мест и более 100 – после ввода ВЭС в эксплуатацию. В июне 2018 г. правительством подписано соглашение о закупках электроэнергии, выработанной ВЭС Fécamp, сроком на 20 лет. После ввода в эксплуатацию, намеченного на 2023 г., ВЭС Fécamp сможет обеспечивать чистой электроэнергией около 770 тыс. домохозяйств. Срок эксплуатации ВЭС – 25 лет.

Системный оператор Франции Réseau de Transport d’Electricité (RTE) реализует проект присоединения ВЭС Fécamp к электрической сети Нормандии; работы по проекту начнутся в конце июня 2020 г.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology

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