Консорциум в составе компаний Royal Boskalis Westminster (Нидерланды), Bouygues Travaux Publics (Франция) и Saipem (Италия), специализирующихся на строительстве и обслуживании объектов шельфовой ветроэнергетики, получил контракт стоимостью € 552 млн на сооружение гравитационных бетонных фундаментов (Gravity-Based Structures, GBS) весом более 5,5 тыс. т каждый для ветровых турбин шельфовой ВЭС Fécamp во Франции.

На ВЭС Fécamp общей мощностью 500 МВт будет установлена 71 ветровая турбина производства компании Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) SWT7.0-154 мощностью 7 МВт каждая. Строительство станции будет осуществляться в проливе Ла-Манш на расстоянии от 13 до 22 км от побережья г. Fécamp, расположенного на северо-западе Франции в регионе Нормандия. Гравитационные фундаменты будут установлены на глубине 25 - 30 м. Доли в контракте распределились следующим образом: Bouygues Travaux Publics и Saipem – по 40,5%, а Royal Boskalis Westminster – 19%. В обязательства компаний Bouygues Travaux Publics и Saipem входят проектирование, изготовление и установка гравитационных фундаментов для ветровых турбин, а Royal Boskalis Westminster выполнит работы по соответствующей подготовке морского дна в месте установки фундаментов. Фундаменты будут изготовлены на верфи в порту Гавр (Le Havre) и доставлены на площадку строительства баржей. Работы должны начаться в ближайшее время и завершиться в конце 2022 г. Общая стоимость проекта строительства ВЭС Fécamp оценивается в € 2 млрд. На этапе строительства будет создано свыше 1 400 рабочих мест и более 100 – после ввода ВЭС в эксплуатацию. В июне 2018 г. правительством подписано соглашение о закупках электроэнергии, выработанной ВЭС Fécamp, сроком на 20 лет. После ввода в эксплуатацию, намеченного на 2023 г., ВЭС Fécamp сможет обеспечивать чистой электроэнергией около 770 тыс. домохозяйств. Срок эксплуатации ВЭС – 25 лет.

Системный оператор Франции Réseau de Transport d’Electricité (RTE) реализует проект присоединения ВЭС Fécamp к электрической сети Нормандии; работы по проекту начнутся в конце июня 2020 г.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology