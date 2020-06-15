На площадке Сибирского химического комбината (АО «СХК»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в ЗАТО Северск Томской области) начинается монтаж основного технологического оборудования на модуле фабрикации-рефабрикации топлива Опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), который создается в рамках стратегического отраслевого проекта «Прорыв».

Модуль по производству плотного уран-плутониевого СНУП-топлива (МФР) станет одним из основных элементов энергокомплекса, включающего энергоблок 300 МВт с реакторной установкой на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300, а также пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.

Комиссия, состоящая из представителей АО «Прорыв», АО «СХК», АО «СвердНИИХиммаш», АО «АТОМПРОЕКТ», ООО «УС БАЭС», подписала акт приемки первого помещения МФР ОДЭК, подготовленного к монтажу оборудования. В нем разместится участок дезактивации линии сборки твэлов.

В рамках работ по монтажу оборудования уже выполнен такелаж - на площадку МФР было перемещено более 40 единиц оборудования общим весом около 110 тонн.

«Такого оборудования нет нигде в мире, соответственно, нет и типового строительства. Здесь уникально все – от чертежей до схем монтажа», - отметил заместитель генерального директора АО «СХК» по проекту «Прорыв» Александр Гусев.

В связи с уникальностью технических решений монтаж основного технологического оборудования предварительно отрабатывается в цифровом формате (4D-моделирование) для минимизации возможных коллизий и оптимизации последовательности выполнения работ.

Генеральный подрядчик по строительству модуля - ООО «УС БАЭС» продолжает работы в рамках контракта с АО «СХК». В отдельных помещениях установлены герметичные защитные двери, выполнена чистовая отделка стен с покрытием специальным лаком, который позволяет проводить необходимую дезактивацию. Часть помещений по требованию проекта полностью облицована листами нержавеющей стали. Завершена полная герметизация отдельных производственных помещений, отсекающих внешнее воздействие.

Монтаж технологического оборудования на модуле фабрикации/рефабрикации ОДЭК будет продолжаться около полутора лет.

На площадке будущего энергоблока с реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300 в настоящее время ведутся подготовительные работы к началу строительства энергообъекта.

Проект «Прорыв» направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решение проблем отработанного ядерного топлива и РАО. Новый конкурентоспособный продукт должен обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. Одним из направлений проекта является строительство опытно-демонстрационного энергетического комплекса с реакторной установкой «БРЕСТ-ОД-300» с пристанционным ядерным топливным циклом и комплекса по производству смешанного уран-плутониевого (нитридного) топлива для реакторов на быстрых нейтронах.

Сибирский химический комбинат (АО «СХК»; г. Северск) объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений работы СХК – обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» www.atomsib.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реактора в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ. www.tvel.ru