Заседание Наблюдательного совета территории опережающего развития «Южная» прошло при участии заместителя председателя Правительства Сахалинской области Антона Зайцева, первого заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергея Тырцева и генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Дмитрия Тетенькина. На совещании были рассмотрены вопросы, касающиеся текущего состояния ТОР «Южная», реализации перспективного плана развития ТОР и его актуализации.

Выступая с докладом, генеральный директор управляющей компании ТОР «Сахалин» (дочернее общество АО «КРДВ») Михаил Алешин напомнил, что в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2035 года (утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 24.12.2019 № 618), приоритетными отраслями в регионе являются: рыболовство и рыбоводство, сельское хозяйство; угледобывающая и нефтегазовая промышленность, строительство, образование, здравоохранение и туризм.

«Сегодня площадь ТОР «Южная» составляет 0,6 % от общей площади Сахалинской области (48 тыс. га), из которых резидентами занято 26 % (12,5 тыс. га). Заявлено к реализации восемь инвестиционных проектов. Из них два проекта находятся в стадии бизнес – плана, три в стадии строительно-монтажных работ и еще три проекта реализованы. Вложения превысили плановые значения, в общей сложности из 3 млрд рублей заявленных инвестиций резиденты уже вложили 2 млрд рублей и создали 314 рабочих мест из запланированных 434», - уточнил Михаил Алешин.

В качестве положительных примеров были приведены АО «Мерси Агро-Сахалин», которое реализует проект по созданию свиноводческого комплекса по производству 62000 голов в год в с. Таранай; АО «Совхоз «Тепличный», построившее тепличный комплекс площадью 8 га для круглогодичного выращивания овощей; ООО «Невод», ведущее капитальное строительство завода по переработке рыбы малой мощности.

Докладчик также сообщил, что строительство инфраструктуры ТОР «Южная» обеспечивается за счет средств регионального и местного бюджетов на общую сумму бюджетных инвестиций 1,6 млрд рублей. «Все мероприятия по созданию инженерной инфраструктуры для обеспечения потребностей резидентов ТОР регионом выполнены, это пять мероприятий в части электроснабжения и четыре по водоотведению».

Построены подстанция 35/10 кВ «Ново-Троицкая», объекты электроснабжения для обеспечения инфраструктурой современного тепличного комплекса на 8 га, подстанция 35/10 кВ «Таранай» и заходы ЛЭП 35 кВ на ПС «Таранай». Проведены работы по реконструкции очистных сооружений и строительству напорного коллектора в с. Троицкое.

В ходе совещания отдельно был рассмотрен вопрос расширения территории опережающего развития «Южная» для реализации инвестиционного проекта компании «Партнерство», которая намерена построить в Южно-Сахалинске логистический комплекс класса А. В течение месяца АО «КРДВ» направит в Минвостокразвития России пакет документов по проекту ООО «Партнерство» для расширения границ территории опережающего развития.

В ходе заседания Набсовета заместитель председателя Правительства Сахалинской области Антон Зайцев отметил:

«Самая важная задача, которую помогает решать ТОР «Южная» – это обеспечение продовольственной безопасности Сахалинской области. В период пандемии коронавирусной инфекции этот вопрос приобретает особую актуальность. Предприятия-резиденты являются крупнейшими производителями овощей, мяса и молока в островном регионе. Благодаря этому сахалинцы имеют возможность круглый год приобретать местную качественную продукцию по более доступным ценам. Правительство Сахалинской области намерено продолжать работу в этом направлении, создавая благоприятный инвестиционный климат для бизнеса».

«Работа по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности на территориях опережающего развития ведется в тесном сотрудничестве с Минвостокразвития России, региональными органами власти, институтами развития, с соблюдением специально разработанных для каждой ТОР Перспективных планов развития. При необходимости данные планы актуализируются с учетом потребностей действующих и потенциальных инвесторов. Важнейшим направлением для нас является создание инфраструктуры, которая позволяет резидентам открывать предприятия в намеченные сроки, создавать новые рабочие места, обеспечивать ускоренное социально-экономическое развитие региона», - подчеркнул генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока