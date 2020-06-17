Сингапурские ученые придумали фотогальванический элемент, вырабатывающий электрический ток из разницы напряжений в освещенных и неосвещенных участках. В таких условиях устройство работает в два раза эффективнее традиционных кремниевых фотоэлементов.

Обычные солнечные панели теряют эффективность в тени, однако экспериментальное устройство, разработанное инженерами Сингапура, вырабатывает электричество на контрасте света и тени. Прототип создан из гибкой прозрачной пластиковой основы с четырьмя ячейками, каждая из которых состоит из золотой фольги, нанесенной на подложку из кремния. Производство этих элементов обходится дешевле, чем аналогичных кремниевых фотоэлементов, отмечает New Atlas.

Если поместить устройство SEG (Shadow-effect Energy Generator) в тень или на свет полностью, оно вырабатывает совсем чуть-чуть электричества. Однако, когда тень падает на него частично, между освещенной и неосвещенной частями возникает разница напряжения. Эта разница и создает электрический ток.

В лабораторных испытаниях устройство выработало достаточно энергии, чтобы питать цифровые часы. А по сравнению с фотогальванической панелью аналогичной емкости в условиях «полутени» показало себя в два раза лучше.

SEG может не только обеспечивать работу мелких гаджетов, но и питать датчики движения там, где возникает движущаяся тень, пишут разработчики. Они намерены найти замену золотой фольге, чтобы еще больше снизить себестоимость технологии.