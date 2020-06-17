На территории Самарской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», направленного на создание современной, комфортной, надежной дорожно-транспортной инфраструктуры. В 2020 году в план мероприятий вошли 27 объектов регионального значения. Запланирован ремонт более 240 км автомобильных дорог, из них порядка 183 км – региональные трассы.

Активное участие в реализации нацпроекта принимают энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети». Так, в рамках II этапа строительства мостового перехода «Фрунзенский» в Самаре энергетикам предстоит увеличить габариты существующей воздушной линии электропередачи 35 кВ Кряжская-1 над вновь строящимся путепроводом через железную дорогу. В целом проект предусматривает строительство автомобильной дороги от улицы Шоссейной до границы Самары на участке протяженностью 7,8 км с двумя транспортными развязками в разных уровнях и путепроводом через железную дорогу.

Для реконструкции мостового перехода через реку Сок на автомобильной дороге Волжский – Курумоч – «Урал» выполнено временное технологическое присоединение сетей строительной площадки.

По нескольким объектам, входящим в перечень автомобильных дорог регионального значения и планируемых к ремонту в 2020 году, выданы технические условия.

Дополнительно филиалом ведется работа по технологическому присоединению к сетям систем освещения автомобильных дорог, автоматизированных систем управления дорожным движением, видеонаблюдения и связи.