RusCable Insider Digest переключает с режима “выходные”
17 июня 2020, 16:45
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Розетки с USB-разъемами серии BOLERO IEK® позволяют зарядить 3 устройства одновременно. Благодаря своему элегантному дизайну, розетки станут отличным выбором для классических и современных интерьеров квартир, загородных домов, офисных и коммерческих объектов.
Преимущества розеток BOLERO IEK® с USB-разъемами
Особенности конструкции розеток BOLERO IEK® с USB-разъемами
Технические характеристики розеток BOLERO IEK® с USB-разъемами
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