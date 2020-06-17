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Розетки с USB-разъемами серии BOLERO IEK® – заряди 3 устройства сразу!

Розетки с USB-разъемами серии BOLERO IEK® – заряди 3 устройства сразу!

17 июня 2020, 16:45
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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Розетки с USB-разъемами серии BOLERO IEK® позволяют зарядить 3 устройства одновременно. Благодаря своему элегантному дизайну, розетки станут отличным выбором для классических и современных интерьеров квартир, загородных домов, офисных и коммерческих объектов.

Преимущества розеток BOLERO IEK® с USB-разъемами

  • Разнообразие цветовых решений.
  • Удобство и простота монтажа.
  • Максимальный выходной ток 2 USB-разъемов: 2×1050 мА или 1×2100 мА.
  • Более 5 000 циклов включения/отключения.

Особенности конструкции розеток BOLERO IEK® с USB-разъемами

  • Материал корпуса — ударопрочный, износостойкий АВС-пластик.
  • Контактная группа выполнена из меди, которая обеспечивает высокую токопроводимость.
  • Защитные шторки предохраняют от загрязнения функциональную часть розетки.
  • Жесткий суппорт из нержавеющей стали не деформируется при монтаже и эксплуатации.
  • 2 порта USB для быстрой зарядки мобильных устройств и гаджетов.

Технические характеристики розеток BOLERO IEK® с USB-разъемами

  • Цвет: белый, кремовый, серебряный, антрацит.
  • Номинальные ток/напряжение: 16 А, 250 В.
  • Способ крепления: на лапки, винтовое.
  • Контактные зажимы: винтовые.
  • Максимальное сечение присоединяемых проводников: до 2,5 мм2.
  • Количество USB-портов: 2.
  • Напряжение питания для устройств (тип разъема 2 х USB): 5 В.
  • Максимальный выходной ток (тип разъема 2 х USB): 2×1050 мА или 1×2100 мА.
  • Степень защиты IP20.
  • Температура эксплуатации: от −25 до +40 °С.

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