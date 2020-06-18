Группа министерств под названием Team Telecom в среду выступила с рекомендацией принимающей окончательное решение Федеральной комиссии по связи (ФКС) отклонить просьбу китайской государственной компании Pacific Light Data Company о прокладке интернет-кабеля Pacific Light Cable Network по дну Тихого океана между Лос-Анджелесом (штат Калифорния) и Гонконгом. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства юстиции США.

Помимо Минюста, в группу входят министерство внутренней безопасности (МВБ) и министерство обороны. Они опасаются, что кабель якобы позволит китайским разведслужбам заполучить американские данные.

В распространенном заявлении исполняющий обязанности главы МВБ Чед Вулф утверждал, что рекомендации группы показывают, что США "привержены защите критически важной инфраструктуры, которая имеет ключевое значение для национальной безопасности" страны.

"Для поддержания безопасности и процветания нашей цифровой экономики важно обеспечить безопасность подводных коммуникационных кабелей, - отметил Вулф. - Прокладка подводных кабелей через Гонконг предоставит Китайской Народной Республике стратегическую возможность для сбора личной информации наших граждан и конфиденциальных коммерческих данных".

Однако, отмечает Минюст, группа рекомендует разрешить прокладку данного кабеля через китайскую провинцию Тайвань, Филиппины и США. Эти части проекта контролируют компании Google и Facebook.

Сам проект носит название Pacific Light Cable Network (PLCN) и оценивается примерно в $300 млн. Часть кабеля уже проложена. Предполагается, что с помощью данной линии связи можно значительно ускорить передачу данных между США и Китаем.