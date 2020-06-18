Цифровая педагогическая платформа Allis.School – один из ключевых компонентов цифровой образовательной среды, разработанный в рамках федерального проекта «Цифровая школа». В соответствии с планами развития модель цифровой образовательной среды должна быть внедрена в нескольких школах Тверского региона до конца года, а впоследствии может быть распространена на всю территорию России.

Цифровая образовательная среда обеспечивает наиболее удобное и функциональное пространство для организации учебного процесса с применением цифровых технологий, поэтому основным критерием выбора облачного хранилища является гарантированный и безопасный доступ обучающихся и преподавателей к нужной информации.

Облако Концерна «Росэнергоатом» — это готовое решение в виде защищенной облачной инфраструктуры. Сервис предоставляется по модели IaaS с полным набором сертифицированных средств защиты и необходимой документацией. Заказчик получает пул ресурсов и затем создает нужное количество машин. Управление виртуальным дата-центром производится через личный кабинет.

«Мы заинтересованы в росте количества пользователей облачного хранилища Концерна «Росэнергоатом». Одна из наших основных задач заключается в поддержке заказчиков и предоставлении им качественного сервиса. Используя облачное хранилище нашего опорного ЦОД, цифровая педагогическая платформа Allis.School теперь имеет постоянный доступ к данным из любой точки в режиме 24/7/365», - отметил Сергей Мигалин, директор по экономике и финансам АО «Концерн Росэнергоатом».

Напомним, что развитием направления по хранению и обработке данных «Росэнергоатом» занимается с 2015 года. Первым дата-центром в проекте стал ЦОД «Калининский» — опорный дата-центр «Росэнергоатома», который оказывает услуги по размещению оборудования коммерческих клиентов и аренде виртуальной инфраструктуры.