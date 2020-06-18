Государственная сетевая корпорация Китая State Grid Corporation of China (SGCC) завершила строительство участка ЛЭП напряжением ±800 кВ в провинции Шэньси (Shaanxi) в рамках реализации проекта строительства электрического соединения ультравысокого напряжения постоянного тока (ultra-high voltage direct current, UHVDC) Цинхай – Хэнань (Qinghai – Henan), что ознаменовало успешное завершения строительства UHVDC соединения напряжением ±800 кВ и протяженностью 1 587 км.

UHVDC соединение, общая стоимость строительства которого составила $ 3,2 млрд, проходит через четыре китайские провинции: Цинхай (Qinghai), Ганьсу (Gansu) и Шэньси (Shaanxi) на северо-западе Китая до провинции Хэнань (Henan) в центре страны. Пропускная способность нового соединения в нормальном режиме составляет 8 ГВт, среднегодовой объем передаваемой электроэнергии – около 40 ТВт*ч.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission