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В Китае полностью введено в эксплуатацию UHVDC соединение протяженностью 1 587 км

В Китае полностью введено в эксплуатацию UHVDC соединение протяженностью 1 587 км

18 июня 2020, 14:30
Рубрика: За рубежом
Метки: КИТАЙ, UHVDC
Отрасль: Электроэнергетика 

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Государственная сетевая корпорация Китая State Grid Corporation of China (SGCC) завершила строительство участка ЛЭП напряжением ±800 кВ в провинции Шэньси (Shaanxi) в рамках реализации проекта строительства электрического соединения ультравысокого напряжения постоянного тока (ultra-high voltage direct current, UHVDC) Цинхай – Хэнань (Qinghai – Henan), что ознаменовало успешное завершения строительства UHVDC соединения напряжением ±800 кВ и протяженностью 1 587 км.

UHVDC соединение, общая стоимость строительства которого составила $ 3,2 млрд, проходит через четыре китайские провинции: Цинхай (Qinghai), Ганьсу (Gansu) и Шэньси (Shaanxi) на северо-западе Китая до провинции Хэнань (Henan) в центре страны. Пропускная способность нового соединения в нормальном режиме составляет 8 ГВт, среднегодовой объем передаваемой электроэнергии – около 40 ТВт*ч.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission

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