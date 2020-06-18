Хорватское агентство по использованию углеводородов Croatian Hydrocarbon Agency объявило конкурс на проведение разведки наличия геотермальных вод и их возможного использования в целях энергоснабжения. Четыре участка, на которых планируется провести разведку геотермальных ресурсов, располагаются в регионе долины Драва (Drava), значительный геотермальный потенциал которой уже доказан.

Потенциальным инвесторам для проведения разведки предложены участки Эрнестиново (Ernestinovo), Луньковец-Кутняк (Lunjkovec-Kutnjak), Леград-1 (Legrad-1) и Мерхатовец (Merhatovec) общей площадью 207 км2. Температура геотермальных вод на всех участках превышает 100°С, что является минимальной температурой теплоносителя, пригодного для выработки электроэнергии. Суммарная генерирующая мощность всех участков оценивается примерно в 50 МВт. Потенциал предлагаемых для разведки участков был ранее оценен по скважинам, пробуренным в рамках проведения разведки нефтегазовых месторождений, что значительно снижает риски и затраты будущих инвесторов.

Помимо электроснабжения, геотермальная энергия может использоваться и для теплоснабжения. Будущие собственники геотермальных объектов в сотрудничестве с местной администрацией получат возможность распределять геотермальные ресурсы по разным областям – от электро- и теплоснабжения промышленных и бытовых потребителей до сельского хозяйства, где геотермальное тепло используется для обогрева теплиц. Хорватия имеет высокий геотермический градиент, который почти в два раза выше, чем на остальной части европейского континента. Геотермальные воды являются чистым и стабильным источником энергии, при этом погодные условия не влияют на выработку ГеоТЭС, которые работают круглосуточно с коэффициентом использования установленной мощности, доходящим до 95%.

Информационно-аналитический ресурс EEonline