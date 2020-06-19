Об этом заявил врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн на заседании наблюдательного совета территории опережающего развития (ТОР) «Амуро-Хинганская».

К 2025 году планируется увеличить количество число резидентов ТОР «Амуро-Хинганская» до 16 компаний с привлечением инвестиций более 17 млрд руб. Как отметил Р. Гольдштейн, для развития территории важно географическое положение региона. Большую роль в этом вопросе сыграет ускорение строительных работ на мосту Нижнеленинское – Тунцзян. 29 мая глава ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров подписал распоряжение, РЖД включаются в достройку этого объекта.

Подробности участия госмонополии в проекте создания первого железнодорожного мостового перехода между Россией и Китаем Нижнеленинское – Тунцзян (его реализация до этого шла под эгидой российских и китайских инвестфондов) пока не уточняются. Известно, что сейчас рассматривается вопрос об организации будущего пункта пропуска на станции Ленинск (ДВЖД).

Добавим, в рамках программы развития Восточного полигона реализуется проект по модернизации линии Биробиджан – Ленинск. Он включает реконструкцию станций Унгун и Бирофельд, технологической линии связи Биробиджан – Ленинск, электрификацию перегона Биробиджан-1 – Биробиджан-2.