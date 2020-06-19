На юго-западе Китая завершилось возведение основных конструкций гидроэлектростанции «Удундэ», которая по мощности станет четвертой в Китае и седьмой в мире. О завершении стройки сообщило 19 июня агентство Синьхуа.

Гидроэлектростанция «Удундэ» расположена на реке Цзиньша – одном из притоков в верхнем течении реки Янцзы на юго-западе Китая, на границе провинций Сычуань и Юньнань. Максимальная высота плотины строящейся ГЭС - 270 м, емкость водохранилища составляет 7,4 млрд кубометров. На станции «Удундэ» будут установлены 12 энергоблоков, мощностью по 850 тыс. кВт каждый. Общая мощность установленных блоков составит 10,2 млн кВт. Годовая выработка электроэнергии - 38,91 млрд кВт/ч.

По данным проектно-конструкторского бюро China Gezhouba Group Three Gorges Construction Engineering Co, ожидается, что первая партия энергоблоков будет введена в эксплуатацию в июле 2020 года. Ранее сообщалось, что ввод первого энергоблока ГЭС «Удундэ» состоится в августе 2020 года, а водохранилище начнет заполняться водой уже в июле. К декабрю 2021 года планировалось запустить все энергоблоки. Но с учетом опережения графика строительства, ввод станции на полную мощность может произойти и досрочным.

Как отмечает агентство «Синьхуа», новая ГЭС на юго-западе Китая станет крупным гидроэнергетическим проектом, который будет способствовать высококачественному развитию экономического пояса вдоль реки Янцзы. По данным агентства, также опубликованным 19 июня со ссылкой на Государственное управление по делам энергетики КНР, электропотребление в Китае выросло в мае текущего года на 4,6 процента в годовом исчислении. Общий объем потребления электроэнергии в Китае в прошлом месяце составил 592,6 млрд кВт/ч. «Рост происходит на фоне ослабления вспышки эпидемии коронавируса», - сообщило в пятницу китайское энергетическое ведомство.