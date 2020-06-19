Системный оператор Перу Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) опубликовал План развития национальной сети на 2021-2030 гг.

Сумма инвестиций, выделяемых на развитие национальной электрической сети согласно Плану, составляет более $ 1,3 млрд, из них $ 690 млн будут предоставлены на реализацию десяти проектов укрепления сетевой инфраструктуры, которая должна начаться в 2021-2022 гг. и завершиться к 2026 г. К ближайшим проектам, включенным в План, относятся строительство ЛЭП 500 кВ Huánuco – Tocache – Celendín – Trujillo, ЛЭП 500 кВ Celendín – Piura и ЛЭП 500 кВ San José – Yarabamba, а также ЛЭП 220 кВ Montalvo–Moquegua и модернизация ПС 500/220 кВ Poroma.

Кроме того, в указанный период в стране будут реализованы еще 11 проектов на общую сумму $ 628 млн, среди них ВЛ 500 кВ Colcabamba – Independencia, ВЛ 220 кВ Aguaytía – Pucallpa и расширение ПС 500/220 кВ Yarabamba. Целью реализации указанных проектов является обеспечение возможности передачи электроэнергии, выработанной строящимися в настоящее время генерирующими объектами, а также соединение электрических сетей Перу с сетями Эквадора, Колумбии, Чили и Боливии в краткосрочной, а с Бразилией – в долгосрочной перспективе.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission