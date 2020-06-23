Министерство энергетики Узбекистана и компания Altmax Holding Ltd. бизнесмена Андрея Филатова подписали меморандум о создании газовой тепловой электростанции мощностью 1,5 тыс. МВт на юге республики, стоимость проекта оценивается в $1,8 млрд, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Строительство ТЭЦ станет продолжением проекта по освоению газового месторождения "25 лет независимости", где Altmax Holding Ltd. является основным акционером.

Филатов в разговоре с ТАСС пояснил, что в инвестициях в проект заинтересованы и российские банки - ВТБ и Газпромбанк. В финансировании проекта, по его словам, примут участие и производители оборудования - путем предоставления своей продукции в кредит на льготных условиях на срок от 15 лет и больше.

"Значимость для реализации инвестиционного потенциала Узбекистана ставит электроэнергетику в число инфраструктурных приоритетов. Строительство дополнительных энергетических мощностей необходимо не только для развития местной промышленности и сельского хозяйства, но и обладает серьезными экспортными перспективами: рядом находится Афганистан, который, очевидно, по мере восстановления мирной жизни будет нуждаться в электроэнергии. Я надеюсь, что после проработки ТЭО совместно с правительством Узбекистана мы сможем подписать обязательные соглашения и приступить к реализации проекта при поддержке ведущих российских банков, таких как ВТБ и Газпромбанк, - заключил он.

Мощности новой электростанции позволят не только обеспечить локальные потребности региона, но и создать резерв, в том числе, для экспорта электроэнергии в сопредельные области и страны. На юге Узбекистан граничит сразу с тремя потенциальными рынками - Таджикистана, Туркмении и Афганистана.