Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, которые касаются особенностей проведения госзакупок и закупок компаний с государственным участием. Документы были инициированы правительством РФ.

Основные положения законопроектов

Эти документы определяют минимальную долю закупок, произведенных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Перечень таких товаров (работ, услуг) утверждается правительством. Законопроекты призваны ориентировать такие закупки преимущественно на отечественную продукцию, "в том числе в рамках диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса в части стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции", отмечается в пояснительной записке.

Документами также устанавливается порядок выполнения государственными и муниципальными заказчиками минимальной доли закупок и особенности определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги.

"Введение обязанности государственного и муниципального заказчика осуществлять определенный объем закупок товаров, произведенных в государствах - членах ЕАЭС, работ, услуг, для выполнения, оказания которых поставляется товар, произведенный в государстве - члене Евразийского экономического союза, позволит на постоянной основе ориентировать их деятельность на преимущественную закупку отечественной продукции, что положительным образом будет влиять на темпы роста потребления такой продукции, в том числе высокотехнологичной", - полагают в правительстве.

Законопроекты также предусматривают полномочия правительства по определению требований к содержанию и форме отчета об объеме закупок товаров, произведенных в государствах - членах ЕАЭС, работ, услуг, для выполнения, оказания которых поставляется товар, произведенный в государстве - члене ЕАЭС, а также порядок его подготовки и размещения в единой информационной системе, требований к содержанию обоснования невозможности выполнения заказчиком минимальной доли закупок, а также порядок его подготовки и размещения в единой информационной системе. Кабмин будет определять требования к уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, который оценивает выполнение государственным и муниципальным заказчиком минимальной доли закупок, к порядку использования единой информационной системы для оценки минимальной доли закупок, а также показателей оценки достижения заказчиком минимальной доли закупок.

В послании Федеральному Собранию от декабря 2016 года президент РФ поставил задачу довести к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего производства ОПК, а к 2030 году - до 50%.

"Постоянное действие указанной доли закупок товаров, произведенных в государствах - членах Евразийского экономического союза, позволит создать долговременный механизм точечной поддержки развития российского производства в целях стимулирования уровня экономического роста на отдельных отраслевых рынках, поддержки организаций оборонно-промышленного комплекса при производстве ими высокотехнологичной российской продукции, а также развитие кооперации", - говорится в пояснительной записке.

В ходе "правительственного часа" с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым 10 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о важности поддержки отечественных производителей и готовности нижней палаты парламента в приоритетном порядке рассмотреть поправки в законы о госзакупках о гарантированной квоте для них в госзаказе. Он подчеркнул, что необходимо помочь отечественному производителю наладить выпуск конкурентоспособной продукции, в том числе гражданского назначения, на предприятиях оборонного комплекса. Российские инженеры и конструкторы "способны создать высокотехнологичное, надежное оборудование и комплектующие, которые заменят дешевый и низкосортный импорт, и особенно это важно в отраслях, где от качества изделия напрямую зависят жизнь и здоровье человека", отметил Володин.