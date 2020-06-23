Греческий системный оператор ADMIE через дочернюю компанию подписал контракты с подрядчиками на строительство соединения Ariadne Interconnection между материковой Грецией и островом Крит. Новое соединение представляет собой подводную кабельную связь напряжением ±500 кВ и пропускной способностью 1 000 МВт, проложенную от новой преобразовательной подстанции (ППС) на севере Крита, возле Ираклиона, до новой ППС на юго-восточном побережье Аттики, недалеко от Афин.

Контракты по проекту получили:

Prysmian Group – на проектирование, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию одного подводного 500 кВ кабеля, а также двух подводных оптоволоконных кабелей связи; Nexans Norway – на проектирование, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию второго подводного 500 кВ кабеля; Hellenic Cables-NKT – на доставку и установку кабельных систем на суше, чтобы соединить подводные участки соединения и преобразовательные подстанции; Siemens в кооперации с консорциумом Terna – на проектирование, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию обеих ППС.

Общая стоимость контрактов на строительство кабельных связей составила около € 615 млн, ППС – около € 370 млн. Завершение всех работ и ввод соединения в эксплуатацию намечены на 2023 г.

По оценке ADMIE, новое межсистемное соединение окончательно устранит «энергетическую изоляцию» Крита и при этом сделает электроснабжение острова не только дешевым и надежным, но и экологичным. Так, благодаря поставкам из материковой Греции по кабельным связям с Аттикой и Пелопоннесом (межсистемное соединение между Критом и Пелопоннесом должно быть введено в работу в конце 2020 г.) станет возможным закрыть тепловые электростанции на острове и снизить более чем на 50% уровень выбросов вредных веществ в атмосферу. Параллельно на Крите планируется развивать собственную ВИЭгенерацию, в частности, рассматривается вопрос о строительстве ветровых и фотоэлектрических солнечных станций общей мощность до 2,5 ГВт.

Официальный сайт ADMIE