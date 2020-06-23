Триумфальный выпуск
23 июня 2020, 17:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ADMIE, ГРЕЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Греческий системный оператор ADMIE через дочернюю компанию подписал контракты с подрядчиками на строительство соединения Ariadne Interconnection между материковой Грецией и островом Крит. Новое соединение представляет собой подводную кабельную связь напряжением ±500 кВ и пропускной способностью 1 000 МВт, проложенную от новой преобразовательной подстанции (ППС) на севере Крита, возле Ираклиона, до новой ППС на юго-восточном побережье Аттики, недалеко от Афин.
Контракты по проекту получили:
Общая стоимость контрактов на строительство кабельных связей составила около € 615 млн, ППС – около € 370 млн. Завершение всех работ и ввод соединения в эксплуатацию намечены на 2023 г.
По оценке ADMIE, новое межсистемное соединение окончательно устранит «энергетическую изоляцию» Крита и при этом сделает электроснабжение острова не только дешевым и надежным, но и экологичным. Так, благодаря поставкам из материковой Греции по кабельным связям с Аттикой и Пелопоннесом (межсистемное соединение между Критом и Пелопоннесом должно быть введено в работу в конце 2020 г.) станет возможным закрыть тепловые электростанции на острове и снизить более чем на 50% уровень выбросов вредных веществ в атмосферу. Параллельно на Крите планируется развивать собственную ВИЭгенерацию, в частности, рассматривается вопрос о строительстве ветровых и фотоэлектрических солнечных станций общей мощность до 2,5 ГВт.
Официальный сайт ADMIE
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