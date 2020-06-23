Портал RusCable.Ru опубликовал эксклюзивный отраслевой проект, посвященный истории одного из важнейших кабельных заводов в истории нашей страны — «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ». Данный материал представляет собой настоящий интерактивный музей: это необычное и захватывающее путешествие в историю предприятия, насчитывающего восемь десятилетий успешной работы. Каждый из периодов в жизни завода запомнился отдельными событиями, достижениями и испытаниями. На страницах истории вы найдете множество фактов, рассказов и, конечно же, воспоминаний о самом главном и ценном что было в «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» все эти годы – его дружном и отважном коллективе.

Акционерное общество «Народное предприятие «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», основанное 9 июля 1941 года, сегодня является одним из лидеров кабельной промышленности России. Завод прошел большой путь развития от небольшого производства к крупному специализированному предприятию по выпуску кабельной продукции. Предприятие входит в десятку крупнейших кабельных производств России. Здесь выпускается более 40 000 маркоразмеров проводов и кабелей, высокое качество которых известно, как в нашей стране, так и за рубежом. Продукция завода широко применяются практически во всех отраслях экономики: строительстве и нефтедобычи, радиопромышленности и энергетике, электронике и авиации, металлургии и станкостроении, связи и сельском хозяйстве. Особое внимание уделяется разработке и внедрению кабельных изделий с применением новых изоляционных материалов, работающих в сложных условиях воздействия высоких температур, агрессивных сред и радиационного фона. Большинство крупных атомных и энергетических станций нашей страны, а также ближнего и дальнего зарубежья, оснащены кабелями, сделанными в Подольске.

С 40-х по 50-е: Великая Отечественная война и восстановление страны

Шел восемнадцатый день Великой Отечественной войны. Советские войска с боями оставили Псков и Житомир.

Германские армии рвались к Смоленску и Киеву. Наряду с большими потерями военной техники, проблемы со связью в войсках стали одной из основных трудностей, которые предстояло преодолеть Красной Армии и советской промышленности. В связи с приближением немецких войск к крупным промышленным центрам в европейской части страны, к эвакуации начали готовиться заводы «Укркабель» и «Севкабель».

На фоне острой нехватки проводов для нужд армии Народный комиссариат электропромышленности 9 июля 1941 года приказом №132 принял недавно образованный подольский завод «Винилит» в состав объединения «Главкабель» и подчинил его на правах самостоятельного хозрасчётного цеха московскому заводу «Электропровод». Новый завод получил название «Винилпровод».

До войны на месте «Винилпровода» располагалась артель «Технохимжирработник». Это был небольшой кооператив, выпускавший бытовую химию и планировавший увеличить прибыль за счет освоения производства винила для граммофонных пластинок. Артель начала строить цех для размещения оборудования, но в итоге в нем установили четыре шприц-пресса и две перемоточные машины с завода «Москабель», и в августе 1941 года на фронт были отправлены первые партии проводов. В октябре 1941 года завод был эвакуирован в Уфу, но уже в декабре первый директор завода Николай Васильевич Горелкин вернулся в Подольск для организации возобновления производства. В июле 1942 года «Винилпровод» вышел на плановые показатели выпуска продукции, которые с тех пор неизменно увеличивались.

Чтобы поддерживать темпы производства, руководство завода в тяжёлые военные годы решало множество проблем, связанных не непосредственно с производством, а с социальной поддержкой работников: велась работа по заготовке дров, организовано подсобное хозяйство, обеспечивавшее людей свежим картофелем, что для голодного военного времени было очень важно.

С переходом страны к мирной жизни потребность в кабеле увеличилась в разы. Восстанавливающаяся промышленность требовала новых видов кабеля с различными характеристиками.

В 1947 году главным инженером завода стал Валентин Афанасьевич Любешкин. Перед ним была поставлена задача организовать производство проводов сечением от 0,35 до 90 мм2, а также освоить выпуск проводов марки БПВЛ.

Под грядущее расширение ассортимента выпускаемой продукции начинается грандиозное строительство новых производственных корпусов.

В 1948 году завод в сжатые сроки запускает волочильный цех, где самостоятельно осваивает процессы производства медной проволоки разных размеров и более не испытывает зависимости от поставок проволоки со стороны. В конце сороковых годов «Винилпровод» дважды менял официальное название: в 1947 году он был переименован в ГСЗ № 683, а через год стал Почтовым ящиком №60.

1. Производственное здание завода «Винилпровод»

2. В 1941 г. в этом здании на первом этаже располагалась заводская столовая, на втором – красный уголок

3. Группа рабочих в день вручения коллективу завода Знамени Государственного Комитета Обороны

4. На производственном участке, 40-е гг.

5. Основной вид заводского транспорта в военные и первые послевоенные годы

ГОРЕЛКИН Николай Васильевич, директор завода, 1941 - 1942 На долю Николая Васильевича Горелкина выпала нелегкая задача запуска производства на вновь созданном заводе. Задача, осложнённая тем, что бывший выпускник энергетического института, давно работавший на дипломатическом поприще, вынужденно вернулся в промышленность с должности чрезвычайного и полномочного посла СССР в Италии. Тем не менее, завод в кратчайшие сроки освоил выпуск кабелей, а в октябре 1941 организованно свернул производство и отправился в эвакуацию. До своего возвращения на работу в Наркомат иностранных дел Николай Васильевич успел развернуть в Подольске новые производственные мощности и подготовить завод к возобновлению производства. В 1944–1952 гг. Н.В. Горелкин был чрезвычайным и полномочным посланником СССР в Уругвае.

ФАРБЕР Леонид Яковлевич, директор завода, 1942 - 1951 Леонид Яковлевич Фарбер прожил яркую и интересную жизнь, оставив глубокий след в истории кабельной промышленности. Он родился в городе Долинске Одесской области. Закончил профтехшколу второй ступени, что в 20-е годы ХХ века приравнивалось к среднетехническому образованию. С юных лет его отличали практическая смётка и живой ум. В 1934 году, когда Фарбер учился на 3-м курсе Одесского индустриального института, его, бывшего токаря, начальника отдела рационализации одесского завода «Красный сигнал», назначили начальником строительства, а затем директором экспериментального завода Наркомзёма УССР. Ездить на учёбу надо было за 70 километров, что по тем временам даже директору предприятия было не по силам. Мечты о высшем образовании пришлось оставить, и впредь профессионализм Леонида Яковлевича ковался в суровых условиях практического опыта. Возглавив в 1942 году завод «Винилпровод», Фарбер столкнулся с необходимостью увеличения объема производства при скудной материально-технической базе. Сейчас трудно представить, каких усилий ему стоило выполнить эту задачу. Именно при Фарбере на ПОДОЛЬСККАБЕЛЕ была заложена основа грядущего строительства полноценного промышленного гиганта на месте бывшей маломощной артели. В последующие годы Л.Я. Фарбер был директором завода «Камкабель» и первым заместителем директора ВНИИКП.

Читайте продолжение в статье «Завод «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»: по страницам истории»

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