Компания «БиоМикроГели», резидент Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково», отправилась в Норильск, чтобы помочь в ликвидации экологической катастрофы.

На место аварии вылетели директор компании Андрей Елагин и двое его коллег. Они везут 100 кг микрогелей, 50 специальных сачков из мембраны, отделяющей дизель от воды, четыре фильтровальных мешка (2,7х5,5 м), три натяжных фильтра на каркасные бассейны (d=3 м) и два фильтровальных полотна для защиты берега (2,5х25 м).

Андрей Елагин, генеральный директор компании «БиоМикроГели»: «Я считаю, это наш долг. Поскольку это наша страна, ее природа и ее будущее. И для нас очень важно, что мы не только можем помочь с препаратами, но и сделать что-то руками для спасения природы северного края».

Биомикрогели® – частицы геля природного происхождения с уникальными свойствами. Их размеры — от 100 до 1000 нанометров. Они обладают высокой поверхностной активностью, эмульгирующей способностью и обратимой растворимостью, при этом полностью безвредны для человека и окружающей среды. Имеют 1-й класс биоразлагаемости (быстроразлагаемые вещества). Сырьем для них служит природные материалы – пектин из яблочного жмыха, корзинок подсолнухов, свекольного жома, а также целлюлоза. Этот класс веществ способен улавливать в воде ионы металлов (доказана эффективность по Cu, Ca, Hg, Mg, Mn, Pb, Fe, Al, Ni, Cr, Co, Zn), капли нефти и другие маслянистые вещества, в том числе растительные масла. Они покрывают загрязнения (например, нефтяные капли) полимерной пленкой, образуя микрокапсулы, и быстро сцепляют их между собой. В итоге получается желеобразная масса, которая легко отделяется от воды.

В 2015 году биомикрогели® были признаны Роспатентом одной из 100 лучших разработок России. Реагенты на основе биомикрогелей® применяются на этапах добычи, переработки и транспортировки нефти. Позволяют эффективно разделять стойкие водно-нефтяные эмульсии, бороться с разливами по поверхности и очищать грунт. Эффективны при низко отрицательных температурах.

В качестве реагентов биомикрогели® применяются для устранения разливов нефти на воде, очистки промышленных стоков от масел и металлов на предприятиях, разделения смазочно-охлаждающих жидкостей для производств, сбора нефтепродуктов с поверхности почв, например, по береговой линии, а также в качестве компонента в бытовой химии.

На основании испытаний по экотоксичности с использованием в качестве тест-объектов инфузорий и светящихся бактерий (биосенсор «Эколюм») в НИИ им. Сысина (г. Москва), биомикрогели® отнесены к 4 классу опасности, т.е. признаны максимально безопасными. Безопасность биомикрогелей® по показателям экотоксичности также подтверждена Центром стратегического планирования Минздрава РФ на основании испытаний с использованием в качестве тест-объектов дафний и рыб гуппи. Насыщенные нефтепродуктами биомикрогели® могут быть утилизованы методом биоремедиации с использованием нефтеокисляющих бактерий.

Олег Дубнов, Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «Современное общество пришло к пониманию того факта, что здоровая окружающая среда и здоровье человека не менее важны, чем благосостояние и получение прибыли. Но, несмотря на проводимые мероприятия, направленные на сохранность окружающей среды, человечество пока не в состоянии полностью исключить техногенные катастрофы, подобные разливу нефтепродуктов в Норильске. Одним из современных трендов является развитие технологий, направленных на обеспечение экологической безопасности, в том числе ликвидацию последствий происходящих аварий. Среди успешных участников проекта “Сколково”, которые в своих разработках как раз и сосредоточились на технологиях, позволяющих минимизировать последствия влияния человека на окружающую среду, хочется выделить активно развивающуюся компанию “БиоМикроГели”. Мы надеемся, что разработанные ей технологии смогут помочь в решении возникшей в Норильске сложной ситуации».

Ранее компания «БиоМикроГели» запустила производство дезинфицирующих средств линейки «Эфликвир» - «Эффективного ликвидатора вируса» с применением той же технологии биомикрогелей. Партия препаратов в качестве гуманитарной помощи была отправлена в Фонд «Аистенок» и 18 больниц и поликлиник Екатеринбурга.

«НПО БиоМикроГели» является российским разработчиком и производителем экологичной бытовой химии. Работает 2012 года. Является резидентом технопарка «Сколково».

Компания выпускает бытовую химию WonderLab на основе «Биомикрогелей». Под брендом WonderLab на рынке России представлены более 52 видов средств. Моющие и чистящие средства на основе «Биомикрогелей» сертифицированы по ГОСТу, в Роспотребнадзоре, Минздраве, Центре гигиены и эпидемиологии.

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 2400). В 2019 году выручка компаний-участников «Сколково» составила 111,6 млрд рублей, совокупная выручка за 10 лет существования проекта достигла 412,7 млрд рублей. В стартапах работает более 35 тыс. человек. Всего запатентовано более 2900 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию более 750 тыс. кв. м. объектов. Сайт: www.sk.ru